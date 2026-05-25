21:47, 25. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Alisson Becker opuści Liverpool! Juventus ma zielone światło

Liverpool w nadchodzącym letnim okienku transferowym planuje przeprowadzić kolejną rewolucję kadrową. A wszystko przez miniony sezon, który okazał się bardzo słabym w ich wykonaniu. Tymczasem dziennik „Tuttosport” informuje o rozstaniu. Otóż Alisson Becker otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego pracodawcy. The Reds zgodzą się na odejście Brazylijczyka, jeśli na ich stole pojawi się oferta w wysokości 15 milionów euro.

Alisson Becker nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego zespołu. Od miesięcy doświadczony golkiper znajduje się w kręgu zainteresowań Juventusu. Włosi nie zamierzali stać bezczynnie i negocjowali już warunki umowy z reprezentantem Brazylii. Zawodnik The Reds mial się już nawet zgodzić na przeprowadzkę na Allianz Stadium.

Dla Alissona Beckera byłby to powrót na boiska Serie A. Reprezentant Canarinhos w przeszłości reprezentował barwy AS Romy. Robił to z powodzeniem i zapracował sobie na transfer do Liverpoolu. Reszta jest już historią, ponieważ doświadczony golkiper zaliczył przepiekną przygodę na Anfield Road.

Alisson Becker w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań między słupkami Liverpoolu. Brazylijczyk zdołał aż 13-krotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.

