AC Milan szuka następcy Allegriego. Gigant rozmawia z Hiszpanem

AC Milan rozstał się z Massimiliano Allegrim po rozczarowującym sezonie. Dziennikarz Ben Jacobs informuje, że Andoni Iraola może trafić na ławkę trenerską włoskiego giganta.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Andoni Iraola łączony z Milanem

AC Milan przegrał trzy z czterech ostatnich meczów w Serie A, co ostatecznie przekreśliło szanse na awans do Ligi Mistrzów. Rozczarowująca końcówka rozgrywek sprawiła, że władze klubu zdecydowały się na natychmiastową reakcję. Z pracą pożegnał się nie tylko trener Massimiliano Allegri, ale również dyrektor sportowy Igli Tare, prezes Giorgio Furlani oraz dyrektor techniczny Geoffrey Moncada.

Mimo chaosu organizacyjnego, Milan nie zamierza tracić czasu i już rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca. Jak donoszą media we Włoszech i Anglii, głównym kandydatem do objęcia ławki trenerskiej na San Siro jest Andoni Iraola. 43-letni Hiszpan po trzech latach odchodzi z AFC Bournemouth. Iraola w tym sezonie poprowadził angielski klub do historycznego awansu do Ligi Europy.

Iraola w ostatnich latach wyrobił sobie znakomitą markę na Wyspach Brytyjskich. Jego ofensywny styl gry, wysoki pressing i nowoczesne podejście do futbolu przyciągnęły uwagę wielu europejskich gigantów. Jednak to Milan wydaje się obecnie najbardziej zdeterminowany, by sprowadzić 43-latka do Włoch.

Hiszpan rozpoczął swoją karierę trenerską w AEK Larnaka, a następnie prowadził CD Mirandes oraz Rayo Vallecano. Do Bournemouth trafił w 2023 roku. Rossoneri liczą, że nowy trener będzie w stanie przywrócić klubowi dawny blask. Co ciekawe, w gronie potencjalnych kandydatów do objęcia Milanu znajdują się również inne znane nazwiska – Xavi, Marco Silva oraz Unai Emery.