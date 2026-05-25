Massimiliano Allegri przestał pełnić funkcję trenera AC Milanu. Rossoneri wytypowali kandydata na nowego szkoleniowca. A jest nim Marco Silva z Fulham - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Po fatalnej końcówce sezonu AC Milan przeszedł prawdziwe trzęsienie ziemi. Zespół stracił miejsce dające awans do Ligi Mistrzów, a więc musiały zostać wyciągnięte konsekwencje. Z klubem rozstał się Massimiliano Allegri. Rossoneri rozglądają się za nowym trenerem i jeden z ich tropów prowadzi do Premier League. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” donosi, że mediolańczycy biorą pod uwagę zatrudnienie Marco Silvy z Fulham.

Obecnie Portugalczyk jest tylko na celowniku AC Milanu, który nie wykonał jeszcze odpowiednich kroków. Kontrakt 48-latka z londyńskim zespołem wygasa 30 czerwca, więc Włosi będą mogli wkrótce bezpośrednio negocjować z trenerem. Rossoneri jednak z pewnością będą patrzyli też na inne nazwisko, więc nie jest przesądzone zatrudnienie byłego trenera Sportingu Lizbona.

W Serie A dzieje się prawdziwa karuzela trenerska. Wielu szkoleniowców w rzeczywistości wymienia się miejscem pracy. AC Milan jednak może pójść inną drogą i zatrudnić szkoleniowca spoza Italii. Czas pokaże, czy Rossoneri finalnie wybiorą Marco Silvę.

Portugalczyk jest związany z Fulham od 2021 roku. Dotychczas trener poprowadził londyński zespół w 229 meczach. 104 z nich zakończyły się zwycięstwami, zaliczyli też 42 remisy, a także ponieśli 83 porażki.