Leon Goretzka lada moment przestanie być piłkarzem Bayernu Monachium. Jak się okazuje, transfer Niemca do AC Milanu nie upadł. Rossoneri są gotowi zaoferować pomocnikowi trzyletni kontrakt - donosi Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Leon Goretzka rozegrał już swoje ostatnie spotkanie w koszulce Bayernu Monachium. Wraz z końcem czerwca dobiegnie końca jego kontrakt i stanie się wolnym agentem. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że niemiecki pomocnik nie zmienił swoich planów. Zawodnik wciąż myśli o dołączeniu do AC Milanu.

Wspomniane źródło zdradza, że lada moment dojdzie do spotkania Leona Goretzki i jego przedstawicielami z włoskim klubem. Negocjacje stoją już na zaawansowanym etapie. Ba, lada moment Niemiec otrzyma ofertę podpisania kontraktu. Umowa pomocnika z mediolańczykami miałaby obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku.

Mogło się wydawać, że Leon Goretzka wycofa się z transferu do AC Milanu. A wszystko przez to, że Rossoneri nie zdołali zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Zapewnie nie będzie miało jednak to wpływu. Weteran Bundesligi wciąż myśli o przeprowadzce do Mediolanu i lada moment może dojść do finalizacji transferu.

Leon Goretzka w minionym sezonie rozegrał 48 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Doświadczony Niemiec zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.