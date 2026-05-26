Real Madryt wykorzysta niespodziewaną okazję na rynku transferowym

09:49, 26. maja 2026
Mateusz Bednarski
Real Madryt nie planował szukania nowego napastnika, ale sytuacja na rynku może otworzyć nieoczekiwaną możliwość. Spadek Mallorki sprawił, że przyszłość Vedata Muriqiego stanęła pod dużym znakiem zapytania.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Muriqi na celowniku Realu Madryt

Real Madryt ma jedną z najmocniejszych ofensyw w Europie. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo, Gonzalo Garcia i Endrick dają ogromne możliwości, ale ostatni sezon pokazał też pewien problem.

Królewscy mieli trudności w meczach przeciwko zespołom broniącym bardzo głęboko. Właśnie dlatego profil Vedata Muriqiego zaczyna budzić zainteresowanie. Napastnik Mallorki oferuje zupełnie inne atuty niż obecni gracze ofensywni Realu.

Kosowianin zakończył sezon z dorobkiem 23 bramek i do samego końca liczył się w walce o koronę króla strzelców. Ostatecznie lepszy okazał się tylko Kylian Mbappe. Wynik robi jeszcze większe wrażenie, gdy spojrzeć na problemy całego zespołu. Mallorca miała trudny sezon i ostatecznie spadła do Segunda Division.

Muriqi często sam odpowiadał za ofensywę swojej drużyny. Jest silny fizycznie, bardzo dobrze gra tyłem do bramki i stanowi ogromne zagrożenie w powietrzu. Aż pięć ligowych goli zdobył po uderzeniach głową.

To właśnie taki profil może zainteresować Real Madryt. Królewskim czasami brakowało klasycznej dziewiątki potrafiącej walczyć w polu karnym i tworzyć przestrzeń dla innych zawodników. Duże znaczenie mogą mieć również kwestie finansowe. Spadek Mallorki znacząco osłabił pozycję negocjacyjną klubu.