Jagiellonia Białystok pożegnała sześciu piłkarzy. Oficjalne potwierdzenie

09:09, 26. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok poinformowała o rozstaniu z sześcioma piłkarzami po zakończeniu sezonu. W tym gronie są m.in. Bartłomiej Wdowik i Samed Bazdar.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Duże zmiany w Jagiellonii!

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon zwycięstwem nad Zagłębiem Lubin (1:0) w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bramkę z rzutu karnego zdobył Afimico Pululu. Duma Podlasia zainkasowała cenne trzy punkty na finiszu rozgrywek i wywalczyła awans do eliminacji Ligi Europy.

Już wcześniej stało się jasne, że Pululu opuści Białystok po wygaśnięciu kontraktu. Napastnik może zostać w Ekstraklasy, gdyż jest łączony z Górnikiem Zabrze. Teraz klub oficjalnie potwierdził kolejne rozstania po zakończeniu sezonu 2025/2026.

Klub z Białegostoku poinformował o odejściu sześciu piłkarzy pierwszego zespołu. Wraz z wygaśnięciem kontraktów oraz zakończeniem okresów wypożyczeń z klubem żegnają się – Alex Pozo, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik, Matias Nahuel Leiva, Miłosz Piekutowski oraz Samed Bazdar.

Szczególnie wyróżnia się sytuacja Wdowika, który był wypożyczony z portugalskiej Bragi. Zawodnik rozegrał w barwach Jagiellonii 43 spotkania, w których zanotował cztery asysty. Z kolei Bazdar wystąpił w 16 meczach i strzelił trzy gole. Po zakończeniu wypożyczenia klub opuszcza również Leiva. Były zawodnik m.in. Śląska Wrocław reprezentował Jagiellonię w rundzie wiosennej i rozegrał w sumie 15 spotkań. Przypomnijmy, iż trener Adrian Siemieniec na początku kwietnia przedłużył umowę z Jagiellonią do czerwca 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości