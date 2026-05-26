Jagiellonia Białystok pożegnała sześciu piłkarzy. Oficjalne potwierdzenie

Jagiellonia Białystok poinformowała o rozstaniu z sześcioma piłkarzami po zakończeniu sezonu. W tym gronie są m.in. Bartłomiej Wdowik i Samed Bazdar.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Duże zmiany w Jagiellonii!

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon zwycięstwem nad Zagłębiem Lubin (1:0) w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bramkę z rzutu karnego zdobył Afimico Pululu. Duma Podlasia zainkasowała cenne trzy punkty na finiszu rozgrywek i wywalczyła awans do eliminacji Ligi Europy.

Już wcześniej stało się jasne, że Pululu opuści Białystok po wygaśnięciu kontraktu. Napastnik może zostać w Ekstraklasy, gdyż jest łączony z Górnikiem Zabrze. Teraz klub oficjalnie potwierdził kolejne rozstania po zakończeniu sezonu 2025/2026.

Klub z Białegostoku poinformował o odejściu sześciu piłkarzy pierwszego zespołu. Wraz z wygaśnięciem kontraktów oraz zakończeniem okresów wypożyczeń z klubem żegnają się – Alex Pozo, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik, Matias Nahuel Leiva, Miłosz Piekutowski oraz Samed Bazdar.

Szczególnie wyróżnia się sytuacja Wdowika, który był wypożyczony z portugalskiej Bragi. Zawodnik rozegrał w barwach Jagiellonii 43 spotkania, w których zanotował cztery asysty. Z kolei Bazdar wystąpił w 16 meczach i strzelił trzy gole. Po zakończeniu wypożyczenia klub opuszcza również Leiva. Były zawodnik m.in. Śląska Wrocław reprezentował Jagiellonię w rundzie wiosennej i rozegrał w sumie 15 spotkań. Przypomnijmy, iż trener Adrian Siemieniec na początku kwietnia przedłużył umowę z Jagiellonią do czerwca 2027 roku.