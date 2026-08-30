Grabara wygryzie Vicario?! Bramkarz Juventusu wprost o Polaku

Juventus sprowadził latem dwóch nowych bramkarzy. Jednym z nich był Kamil Grabara. O reprezentanta Polski został zapytany Guglielmo Vicario. Cytowany przez serwis WP SportoweFakty zasugerował, że nie ma pewnego miejsca w składzie, a decyzja należy do trenera.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Vicario nie lekceważy Grabary

Juventus w ostatnią sobotę rozegrał drugi mecz w ramach rozgrywek ligowych. Przed własną publicznością podopieczni Luciano Spallettiego podejmowali Parmę. Stara Dama zdobyła kolejny komplet punktów, wygrywając na własnym stadionie (2:0) po golach Nico Gonzaleza i Teuna Koopmeinersa.

Z punktu widzenia polskich kibiców było to pierwsze spotkanie, w którym w kadrze meczowej znalazł się Kamil Grabara. Reprezentant Polski usiadł na ławce rezerwowych i obserwował z bliska poczynania Guglielmo Vicario między słupkami. Włoch rozegrał bardzo dobre spotkanie.

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Po meczu Vicario został zapytany przez dziennikarzy włoskiego DAZN o nowego konkurenta, a także o to, czy dostał potwierdzenie od trenera, że to właśnie on będzie pierwszym bramkarzem Juventusu. Jego odpowiedź może sugerować, że walka o bycie „jedynką” pozostaje otwarta.

– Myślę, że na koszulkę Juventusu trzeba zasługiwać każdego dnia. Kiedy stajesz się częścią tego klubu, rozumiesz, że jest to pewien moralny obowiązek. Staram się robić to, czego się ode mnie wymaga, czasem wychodzi mi to lepiej, czasem gorzej. Decyzję podejmuje trener, a ja zamierzam dalej pracować w ten sam sposób – powiedział Guglielmo Vicario, cytowany przez WP SportoweFakty.

Vicario podobnie jak Grabara trafił do Turynu tego lata. Do Serie A wrócił po kilku latach przerwy, gdy występował na boiskach Premier League w barwach Tottenhamu. Wcześniej był związany z takimi klubami jak Empoli, Cagliari, Perugia czy Venezia.