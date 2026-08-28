Rafael Leao zmienia klub. Milan może zarobić ponad 45 milionów euro

Wielki zwrot w sprawie Rafaela Leao. Galatasaray jest blisko
Rafael Leao może tego lata niespodziewanie opuścić Serie A i obrać kierunek na Turcję. Galatasaray mocno przyspieszył działania w sprawie sprowadzenia Portugalczyka i wszystko wskazuje na to, że zdołał pokonać konkurencję z Premier League.
Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na X, 27-letni skrzydłowy zaakceptował propozycję tureckiego giganta. Galatasaray poprawił swoje warunki, dzięki czemu przekonał zawodnika do przeprowadzki. Wcześniej o jego względy mocno zabiegała Aston Villa, która w ostatnich godzinach ponownie kontaktowała się z przedstawicielami piłkarza.
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Na tym etapie to jednak klub z Turcji znajduje się zdecydowanie bliżej finalizacji transakcji. Klub jest zdeterminowany, aby dopiąć transfer możliwie szybko i stworzyć niezwykle mocną formację ofensywną.
Milan ma otrzymać za Rafaela Leao pakiet przekraczający 45 milionów euro. Kwota będzie zawierała również dodatki, a w porozumieniu ma znaleźć się także klauzula związana z przyszłością zawodnika. Dla ekipy z Mediolanu byłby to bardzo znaczący zastrzyk finansowy.
Tymczasem sam Portugalczyk ma zarabiać w tureckim klubie mniej więcej 12 milionów euro za sezon. Galatasaray widzi w zawodniku jedną z największych gwiazd swojego projektu i planuje zestawić go w ataku z Victorem Osimhenem.
Jeżeli nie dojdzie do niespodziewanego zwrotu, Rafael Leao nie trafi zatem do Premier League, mimo zainteresowania ze strony ekipy z Villa Park. Zamiast tego Portugalczyk może rozpocząć zupełnie nowy rozdział kariery w Stambule.