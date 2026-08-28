Rafael Leao zmienia klub. Milan może zarobić ponad 45 milionów euro

Rafael Leao jest o krok od sensacyjnego transferu do Galatasaray. Turecki klub przekonał Portugalczyka swoją ofertą, a AC Milan ma otrzymać za niego ponad 45 milionów euro.

for. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Wielki zwrot w sprawie Rafaela Leao. Galatasaray jest blisko

Rafael Leao może tego lata niespodziewanie opuścić Serie A i obrać kierunek na Turcję. Galatasaray mocno przyspieszył działania w sprawie sprowadzenia Portugalczyka i wszystko wskazuje na to, że zdołał pokonać konkurencję z Premier League.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na X, 27-letni skrzydłowy zaakceptował propozycję tureckiego giganta. Galatasaray poprawił swoje warunki, dzięki czemu przekonał zawodnika do przeprowadzki. Wcześniej o jego względy mocno zabiegała Aston Villa, która w ostatnich godzinach ponownie kontaktowała się z przedstawicielami piłkarza.

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Na tym etapie to jednak klub z Turcji znajduje się zdecydowanie bliżej finalizacji transakcji. Klub jest zdeterminowany, aby dopiąć transfer możliwie szybko i stworzyć niezwykle mocną formację ofensywną.

Milan ma otrzymać za Rafaela Leao pakiet przekraczający 45 milionów euro. Kwota będzie zawierała również dodatki, a w porozumieniu ma znaleźć się także klauzula związana z przyszłością zawodnika. Dla ekipy z Mediolanu byłby to bardzo znaczący zastrzyk finansowy.

🚨🟡🔴 Galatasaray reach agreement in principle to sign Rafael Leão, here we go! 💣



AC Milan to receive package in excess of €45m with add-ons and sell-on clause also included.



Leão accepts after Aston Villa pushing and Gala improved terms proposal today. 🇹🇷 pic.twitter.com/ilNJW7UNIS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Tymczasem sam Portugalczyk ma zarabiać w tureckim klubie mniej więcej 12 milionów euro za sezon. Galatasaray widzi w zawodniku jedną z największych gwiazd swojego projektu i planuje zestawić go w ataku z Victorem Osimhenem.

Jeżeli nie dojdzie do niespodziewanego zwrotu, Rafael Leao nie trafi zatem do Premier League, mimo zainteresowania ze strony ekipy z Villa Park. Zamiast tego Portugalczyk może rozpocząć zupełnie nowy rozdział kariery w Stambule.