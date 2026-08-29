Milik czeka. We Włoszech już wiedzą, co planuje Juventus

Arkadiusz Milik ma zostać w Juventusie na sezon 2026/2027. Jak podaje Nicolo Schira, Polak będzie trzecim wyborem wśród napastników. Luciano Spalletti jest zadowolony z jego formy w okresie przygotowawczym.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus zostawi Milika w klubie. Będzie trzecim napastnikiem

Arkadiusz Milik ma za sobą bardzo dobrze przepracowany okres przygotowawczy. W końcu reprezentant Polski jest zdrowy i mógł wziąć udział w przygotowaniach do nowego sezonu z resztą zespołu. 32-latek zagrał w czterech sparingach i strzelił jednego gola. W Turynie toczyła się jednak dyskusja na temat przyszłości piłkarza. Jego wcześniejsze problemy zdrowotne budziły poważne wątpliwości w klubie.

Wygląda jednak na to, że Juventus zdecydował się zatrzymać Milika. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira wynika, że 73-krotny reprezentant Polski zapracował na zaufanie szkoleniowca, który widzi w nim trzeciego napastnika w drużynie w sezonie 2026/2027.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z kim Milik będzie walczył o miejsce w składzie. Przed nim w hierarchii są Randal Kolo Muani oraz Jonathan David. Fakt, że Polak ma zostać w Turynie, oznacza, że na wypożyczenie prawdopodobnie uda się Jeff Ekhator, a więc nowy nabytek Starej Damy.

Milik w Juventusie gra od sierpnia 2022 roku. Do Turynu trafił z Marsylii w ramach wypożyczenia, a następnie został wykupiony na stałe za łączną kwotę ok. 8 milionów euro. W sumie wystąpił w 77 meczach, w których strzelił 17 bramek oraz zanotował dwie asysty.

Stara Dama udanie rozpoczęła sezon 2026/2027. W 1. kolejce pokonali Frosinone (1:0). Ich kolejnym przeciwnikiem będzie Parma. Pierwsze spotkanie Milik przesiedział na ławce rezerwowych.