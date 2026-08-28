Piłkarski piątek z Goal.pl. Najważniejsze mecze wieczoru [NA ŻYWO]

17:59, 28. sierpnia 2026 19:37, 28. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Piątkowy wieczór przyniesie mnóstwo emocji na europejskich boiskach. Czeka nas sześć bardzo ciekawych spotkań w najważniejszych ligach, a w akcji zobaczymy między innymi: Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Manchester City, AC Milan oraz Legię Warszawa. Wyniki i najważniejsze wydarzenia ze wszystkich meczów będziemy na bieżąco aktualizować w jednym miejscu.

Allianz Arena
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fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Allianz Arena

Bayern, Legia, Milan i PSG. Wieczorem wielkie emocje

Piątkowy wieczór rozpocznie się od spotkania Wisły Płock z Koroną Kielce, ale prawdziwa kumulacja emocji nastąpi po godzinie 20:30. Wtedy niemal jednocześnie ruszą mecze Bayernu Monachium, Legii Warszawa, AC Milan, Paris Saint-Germain oraz Manchesteru City. Śledźcie z nami przebieg wszystkich spotkań. Od pierwszego gwizdka aż po ostatnie rozstrzygnięcia.

Plan piłkarskiego wieczoru ⚽

18:00 – Wisła Płock – Korona Kielce
6. kolejka PKO BP Ekstraklasy

20:30 – Bayern Monachium – VfB Stuttgart
1. kolejka Bundesligi

20:30 – Legia Warszawa – Śląsk Wrocław
6. kolejka PKO BP Ekstraklasy

20:45 – AC Milan – Venezia
2. kolejka Serie A

21:00 – Lille – Paris Saint-Germain
2. kolejka Ligue 1

21:00 – Crystal Palace – Manchester City
2. kolejka Premier League

Relacja na żywo (ODŚWIEŻ)

17:58 – Zaczynamy! Przed nami piłkarski piątek z Goal.pl. Już za kilkanaście minut rozpocznie się pierwsze z sześciu spotkań.

18:00 – START! Zaczęliśmy granie w Płocku, gdzie miejscowa Wisła mierzy się z Koroną Kielce. Gospodarze mają nadzieję na drugie zwycięstwo w sezonie, podobnie jak drużyna prowadzona przez trenera Jacka Zielińskiego.

18:17 – Pierwszy kwadrans na Orlen Stadionie upłynął pod znakiem wyrównanej walki. Niemniej z czasem do głosu coraz wyraźniej dochodziła Wisła Płock. Korona Kielce starała się długo utrzymywać przy piłce i wysoko naciskać rywala, ale Nafciarze potrafili przedostać się w okolice pola karnego rywali. Gospodarze mieli kilka prób z dystansu, natomiast najgroźniejsza sytuacja Wisły zakończyła się niecelnym uderzeniem Zana Rogelja po dośrodkowaniu z prawej strony. Po 15 minutach było wciąż 0:0.

18:21GOOOL! Na arenie Wisły piłka po raz pierwszy wylądowała w siatce. Morgan Fassbender wpisał się na listę strzelców. Chociaż sędziowie postanowili to jeszcze zweryfikować. Finalnie arbiter Wojciech Myć uznał trafienie dla ekipy z Kielc.

18:36 – Profil CANAL+ Sport na platformie X opublikował trafienie z golem dla Korony.

18:55 – Po golu spotkanie nabrało tempa. Wisła próbowała szybko odpowiedzieć, częściej pojawiając się w okolicach pola karnego Korony, ale Kielczanie skutecznie odpierali kolejne ataki. Gospodarze mieli swoje momenty również po stałych fragmentach gry, jednak brakowało im dokładności w ostatniej fazie akcji. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie i Korona zeszła do szatni z jednobramkową zaliczką.

19:11GOOOL! Trzeciego gola w tej kampanii strzelił Mariusz Stępiński. Doświadczony napastnik ekipy z Kielc wykorzystał podanie Wiktora Długosza i wyprowadził Złocisto-krwistych na dwubramkowe prowadzenie.

19:25 – Trafienie do obejrzenia dzięki profilowi CANAL+ Sport na platformie X.

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