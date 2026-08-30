Legia Warszawa finalizuje transfer. Tego nikt się nie spodziewał

Legia Warszawa będzie miała jeszcze jednego nowego piłkarza. Z doniesień serwisu Meczyki.pl wynika, że do zespołu dołączy Shinnosuke Fukuda. To prawy obrońca japońskiego Kyoto Sanga.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Shinnosuke Fukuda zostanie nowym piłkarzem Legii Warszawa

Legia Warszawa miała wstępnie zamkniętą kadrę pierwszego zespołu na sezon 2026/2027. Wydawało się, że Jan Kuchta był ostatnim transferem, jakiego dokonał stołeczny klub. Okazuje się jednak, że kibice doczekają się jeszcze jednego nowego piłkarza. Wzmocniona zostanie formacja defensywna.

Z informacji serwisu meczyki.pl wynika, że Legia jest blisko sfinalizowania transakcji z udziałem japońskiego prawego wahadłowego. Do zespołu ma dołączyć Shinnosuke Fukuda. To 25-letni piłkarz Kyoto Sanga, w którym wystąpił łącznie w 118 meczach, w których strzelił 10 bramek i zaliczył 7 asyst. Wcześniej był związany z innym japońskim klubem – Meiji Uni. W przyszłym tygodniu Fukuda przyleci do Polski, żeby podpisać kontrakt.

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Na ten moment nie wiadomo jednak, na jakiej zasadzie trafi do Legii. Nie podano szczegółów dotyczących wypożyczenia lub transferu definitywnego. Fukuda na pewno nie będzie pierwszym Japończykiem, który zagra dla Wojskowych. W przeszłości w barwach klubu błyszczał Ryoya Morishita. Jego rodak został sprzedany za 2 miliony euro do Blackburn latem tamtego roku. W stołecznym klubie grał od stycznia 2024 do sierpnia 2025 roku. Obu zawodników łączy przeszłość w tym samym klubie, a dokładnie Meiji Uni.