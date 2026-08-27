Liga Mistrzów 2026/2027. Tak wygląda faza ligowa po losowaniu
Liga Mistrzów 2026/2027 rozpoczyna kolejny rozdział w nowym formacie rozgrywek. W czwartek 27 sierpnia o godzinie 18:00 w Monako odbyło się losowanie fazy zasadniczej rozgrywek, podczas którego 36 uczestników poznało swoich przeciwników.
Losowanie zapowiadało się niezwykle interesująco, ponieważ każda z ekip była pewna otrzymania ośmiu różnych rywali. Po dwóch z każdego z czterech koszyków. Największe europejskie marki, w tym: Real Madryt, FC Barcelona, Bayern Monachium, Liverpool, Manchester City, Arsenal czy Paris Saint-Germain, mogły trafić na siebie już na tym etapie rywalizacji.
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Pierwsze spotkania fazy ligowej zostaną rozegrane w dniach 8-10 września. Na tym etapie każdy punkt może mieć ogromne znaczenie dla końcowego układu tabeli i walki o bezpośredni awans do fazy pucharowej.
Zestawy dla drużyn z pierwszego koszyka:
Rywale Paris Saint-Germain: FC Barcelona (D), Man City (W), AS Roma (D), Aston Villa (W), Galatasaray (D), Villarreal (W), Slovan (D), Como (W)
Rywale Bayernu Monachium: Arsenal (D), Atletico (W), Real Betis (D), Man Utd (W), Bodo/Glimt (D), Lille (W), Slavia Praga (D), Viking (W)
Rywale Realu Madryt: Inter Mediolan (D), Arsenal (W), PSV (D), AS Roma (W), Lipsk (D), Szachtar (W), Lask Linz (D), AEK Ateny (W)
Rywale Liverpoolu: Atletico (D), Inter (W), FC Porto (D), Club Brugge (W), Villarreal (D), Fenerbahce (W), Lens (D), Lask Linz (W)
Rywale Interu Mediolan: Liverpool (D), Real (W), Club Brugge (D), Borussia (W), Szachtar (D), Feyenoord (W), Stuttgart (D), Slovan (W)
Rywale Manchesteru City: PSG (D), FC Barcelona (W), Sporting CP (D), FC Porto (W), SSC Napoli ( F), RB Lipsk (W), AEK (D), Lens (W)
Rywale Arsenalu: Real (D), Bayern (W), Borussia (D), Real Betis (W), Lille (D), SSC Napoli (W), Sabah (D), Slavia Praga (W)
Rywale FC Barcelony: Man City (D), PSG (W), Aston Villa (D), Sporting (W), Feyenoord (D), Galatasaray (W), Como (D), Sabah (W)
Rywale Atletico Madryt: Bayern (D), Liverpol (W), Man Utd (D), PSV (W), Fenerbahce (D), Bodo/Glimt (W), Viking (D), Stuttgart (W)
*D – u siebie
** W – na wyjeździe
Zestawy dla drużyn z drugiego koszyka:
Rywale Borussii Dortmund: Inter (D), Arsenal (W), Real Betis (D), Aston Villa (W), Villarreal (D), Bodo/Glimt (W), AEK (D), Sabah (W)
Rywale AS Romy: Real (D), PSG (W), Sporting (D), Man Utd (W), Lille (D), Fenerbahce (W), Slovan (D), AEK (W)
Rywale Sportingu CP: FC Barcelona (D), Man City (W), Man Utd (D), AS Roma (W), Galatasaray (D), Szachtar (W), Lask Linz (D), Lens (W)
Rywale Aston Villi: PSG (D), FC Barcelona (W), Borussia (D), Club Brugge (W), Fenerbahce (D), Galatasaray (W), Viking (D), Slavia Praga (W)
Rywale FC Porto: Man City (D), Liverpool (W), PSV (D), Real Betis (W), SSC Napoli (D), Feyenoord (W), Slavia Praga (D), Lask Linz (W)
Rywale Manchesteru United: Bayern (D). Atletico (W), AS Roma (D), Sporting (W), RB Lipsk (D), Villarreal (W), Sabah (D), Como (W)
Rywale Club Brugge: Liverpool (D), Inter (W), Aston Villa (D), PSV (W), Bodo/Glimt (D), SSC Napoli (W), Lens (D), Stuttgart (W)
Rywale Realu Betis: Arsenal (D), Bayern (W), FC Porto (D), Borussia (W), Feyenoord (D), Lille (W), Como (D), Slovan (W)
Rywale PSV Eindhoven: Atletico (D), Real (W), Club Brugge (D), FC Porto (W), Szachtar (D), RB Lipsk (W), Stuttgart (D), Viking (W)
Zestawy dla drużyn z trzeciego koszyka:
Rywale Feyenoordu: Inter (D), FC Barcelona (W), FC Porto (D), Real Betis (W), RB Lipsk(D), Galatasaray (W), Como (D), Viking (W)
Rywale Lille OSC: Bayern (D), Arsenal (W), Real Betis (D), AS Roma (W), Galatasaray (D), Bodo/Glimt (W), Slovan (D), Stuttgart (W)
Rywale Bodø/Glimt: Atletico (D), Bayern (W), Borussia (D), Club Brugge (W), Lille (D), SSC Napoli (W), Lask Linz (D), Lens (W)
Rywale SSC Napoli: Arsenal (D), Man City (W), Club Brugge (D), FC Porto (W), Bodo/Glimt (D), Villarreal (W), Viking (D), Sabah (W)
Rywale RB Lipsk: Man City (D), Real (W), PSV (D), Man Utd (W), Szachtar (D), Feyenoord (W), Lens (D), Como (W)
Rywale Villarrealu: PSG (D), Liverpool (W), Man Utd (D), Borussia (W), SSC Napoli D), Fenerbahce (W), Sabah (D), Slavia Praga (W)
Rywale Fenerbahce: Liverpool (D), Atletico (W), AS Roma (D), Aston Villa (W), Villarreal (D), SZachtar (W), Slavia Praga (D), Lask Linz (W)
Rywale Szachtara Donieck: Real (D), Inter (W), Sporting (D), PSV (W), Fenerbahce (D), RB Lipsk (W), AEK (D), Slovan (W)
Rywale Galatasaray: FC Barcelona (D), PSG (W), Aston Villa (D), Sporting (W), Feyenoord (D), Lille (W), Stuttgart (D), AEK (W)
Zestawy dla drużyn z czwartego koszyka:
Rywale Slavii Praga: Arsenal (D), Bayern (W), Aston Villa (D), FC Porto (W), Villarreal (D), Fenerbahce (W), Lens (D), Sabah (W)
Rywale Slovana Bratysława: Inter (D), PSG (W), Real Betis (D), AS Roma (W), Szachtar (D), Lille (W)Stuttgart (D), Lask Linz (W)
Rywale VfB Stuttgart: Atletico (D), Inter (W), Club Brugge (D), PSV (W), Lille (D), Galatasaray (W), Viking (D), Slovan (W),
Rywale AEK Ateny: Real (D), Man City (W), AS Roma (D), Borussia (W), Galatasaray (D), Szachtar (W), LAsk Linz (D), Como (W)
Rywale LASK: Liverpool (D), Real (W), FC Porto (D), Sporting (W), Fenerbahce (D), Bodo/Glimt (W), Slovan (D), AEK (W)
Rywale Como: PSG (D), FC Barcelona (W), MAn Utd (D), Real Betis (W), RB Lipsk (D), Feyenoord (W), AEK (D), Lens (W)
Rywale RC Lens: Man City (D), Liverpool (W), Sporting (D), Brugge (W), Bodo/Glimt (D), RB Lipsk (W), Como (D), Slavia Praga (W)
Rywale Viking FK: Bayern (D), Atletico (W), PSV (D), Aston (W), Feyenoord (D), SSC Napoli (W), Sabah (D), Stuttgart (W)
Rywale Sabah FK: FC Barcelona (D), Arsenal (W), Borussia (D), Man Utd (W), SSC Napoli (D), Villarreal (W), Slavia Praga (D), Viking (W)
Terminarz Ligi Mistrzów 2026/27
Faza zasadnicza:
1. kolejka: 8-10 września 2026
2. kolejka: 13-14 października 2026
3. kolejka: 20-21 października 2026
4. kolejka: 3-4 listopada 2026
5. kolejka: 24-25 listopada 2026
6. kolejka: 8-9 grudnia 2026
7. kolejka: 19-20 stycznia 2027
8. kolejka: 27 stycznia 2027
Faza pucharowa:
Baraże (play-offy): 16-17 i 23-24 lutego 2027
1/8 finału: 9-10 i 16-17 marca 2027
Ćwierćfinały: 6-7 i 13-14 kwietnia 2027
Półfinały: 27-28 kwietnia i 4-5 maja 2027
Finał: 5 czerwca 2027 na Metropolitano Stadium w Madrycie