Barcelona planuje wielki ruch. W grę wchodzi gwiazda Interu

FC Barcelona rozważa głośny ruch na rynku transferowym. Na stole ma znajdować się wymiana z Interem Mediolan, w której kluczowymi postaciami są Alejandro Balde i Federico Dimarco.

fot. David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco ruszył po gwiazdę Interu. Barcelona może poświęcić Balde

FC Barcelona nie zamyka tematu zmian w swojej defensywie. Według informacji przekazanych przez serwis Sport.es, władze katalońskiego klubu prowadzą rozmowy z Interem Mediolan dotyczące potencjalnej wymiany zawodników.

Jednym z głównych pomysłodawców całej operacji ma być Deco. Dyrektor sportowy mistrzów La Liga od kilku dni ma pracować nad scenariuszem, który zakładałby sprowadzenie Federico Dimarco. W przeciwnym kierunku mógłby natomiast powędrować Alejandro Balde.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Transakcja od początku zapowiada się jednak na wyjątkowo skomplikowaną. Inter nie podjął jeszcze decyzji o rozstaniu z jednym ze swoich kluczowych zawodników, a sam Dimarco odgrywa ważną rolę w mediolańskim zespole. Barcelona zdaje sobie sprawę, że sama wymiana może nie wystarczyć. W związku z tym w rozmowach z gigantem Serie A może pojawić się również kwestia dodatkowej dopłaty.

Sytuację komplikuje także stanowisko Balde. Hiszpański obrońca nie ma obecnie planów związanych z odejściem z Camp Nou. Jego priorytetem pozostaje walka o miejsce w składzie i udowodnienie swojej wartości w barwach Blaugrany.

Jak informuje źródło, Barcelona liczy jednak, że zainteresowanie ze strony tak dużego klubu jak Inter mogłoby skłonić zawodnika do ponownego rozważenia swojej przyszłości. Deco ma koncentrować swoje działania właśnie na tym wariancie.

Na razie do finalizacji porozumienia jest jeszcze daleka droga. Jeśli jednak rozmowy nabiorą tempa, Alejandro Balde może znaleźć się na drodze do mistrza Włoch, a Barca przeprowadzić jedną z najbardziej zaskakujących wymian tego okna transferowego.