Lechia Gdańsk bez swojej gwiazdy. Tomas Bobcek zmienia klub

Lechia Gdańsk żegna Tomasza Bobcka, który po trzech latach opuszcza klub. Król strzelców sezonu 2025/2026 przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do włoskiego Frosinone.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Król strzelców opuszcza Lechię Gdańsk. Czeka go włoska przygoda

Lechia Gdańsk traci jednego z najważniejszych zawodników ostatniego sezonu. Tomas Bobcek po trzech latach spędzonych w Gdańsku zmienia klub i od teraz swoją karierę będzie kontynuował we Włoszech. Napastnik na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Frosinone.

Informację przekazało biuro prasowe Lechii, podkreślając przy tym znaczenie zawodnika dla gdańskiego zespołu. Bobcek żegna się z Biało-zielonymi jako najlepszy strzelec sezonu 2025/2026.

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„Tomas Bobcek na zasadzie transferu definitywnego przenosi się z Lechii Gdańsk do Frosione. Król strzelców sezonu 2025/2026 żegna się z Biało-zielonymi po trzech latach spędzonych w Gdańsku” – brzmi komunikat opublikowany na platformie X przez biuro prasowe ekipy z Betclic 1. Ligi.

Tym samym kończy się trzyletni etap słowackiego napastnika w Lechii. Bobcek zapisał się w historii ostatniego sezonu przede wszystkim skutecznością. Dla gdańskiego klubu transfer oznacza natomiast pożegnanie z zawodnikiem, który w minionych rozgrywkach odgrywał kluczową rolę w ofensywie. Teraz przed Bobckiem nowe wyzwanie i pierwszy etap włoskiej przygody.

Napastnik przenosi się do Frosinone na zasadzie transferu definitywnego. Lechia natomiast rozpoczyna kolejny rozdział już bez swojego najlepszego strzelca poprzedniego sezonu.