Chłań przebiera w ofertach. Trzy kluby zgłosiły się po gwiazdę Górnika Zabrze

20:20, 30. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Rudy Galetti

Maksym Chłań to jedna z gwiazd Górnika Zabrze. Z informacji, jakie podał Rudy Galetti, wynika, że Ukrainiec miał na stole trzy opcje. Pytały o niego takie kluby jak Lecce oraz Łudogorec Razgrad.

Maksym Chłań
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Maksym Chłań

Lecce, Łudogorec i Corum FK próbowały ściągnąć Chłania

Górnik Zabrze w ostatnich latach świetnie działa na rynku transferowym, sprowadzając młodych zawodników o dużym potencjale. Jednym z nich jest bez wątpienia Maksym Chłań, który dołączył do zespołu latem tamtego roku na zasadzie wolnego transferu z Lechii Gdańsk. 23-latek ma za sobą znakomity sezon w Ekstraklasie, czego dowodem było 8 bramek i 6 asyst w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Chłań jest kluczowym zawodnikiem Górnika Zabrze, ale jego przyszłość w polskim klubie nie jest do końca pewna. Nie jest tajemnicą, że Ukrainiec cieszy się od dawna dużym zainteresowaniem. Rudy Galetti przekazał nowe informacje dot. potencjalnego transferu skrzydłowego.

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W ostatnich dniach próbę ściągnięcia zawodnika podjęły trzy zagraniczne kluby. Wśród nich dziennikarz wymienił: Łudogorec Razgrad (Bułgaria), Corum FK (Turcja) oraz Lecce (Włochy). Wszystkie trzy zespoły spotkały się z odmową. Chłań jest gotowy pozostać w Górniku Zabrze, czekając na lepsze oferty, a także lepszy projekt w jednej z pięciu najlepszych lig w Europie. Na ten moment najważniejszy jest dla niego dalszy rozwój.

W tym sezonie Chłań ma na swoim koncie 11 meczów, w których strzelił 2 gole. Oprócz gry w Ekstraklasie po raz pierwszy w karierze mógł się zaprezentować w europejskich pucharach. Podopieczni Michala Gasparika grali w eliminacjach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji.

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