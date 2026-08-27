Milan przyjął ofertę za Leao. W tym klubie zagra

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao dostał zielone światło. Milan zgodził się na transfer

Rafael Leao po siedmiu latach jest coraz bliżej opuszczenia obecnego klubu. Już po zakończeniu poprzedniego sezonu otwarcie mówił, że jego pobyt w Milanie dobiega końca. Portugalczyk jest nastawiony na nowe wyzwania w innej lidze, co podkreślał w rozmowach z mediami.

„Myślę, że każdy ma swoje marzenia, ambicje i wyzwania, z którymi chce się zmierzyć. Moim celem jest nowe wyzwanie w nowej lidze. Jeśli do tego dojdzie, będę bardzo szczęśliwy. Także dlatego, że wiem, iż wykonałem w Milanie dobrą pracę” – mówił w maju Rafael Leao.

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Letnie okno transferowe powoli dobiega końca, a skrzydłowy cały czas jest związany z włoskim klubem. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo. Na horyzoncie w końcu widać długo wyczekiwany transfer. Z doniesień Fabrizio Romano wynika, że AC Milan przyjął ofertę za piłkarza.

Nowym klubem Leao powinno zostać Galatasaray. Turecki gigant zaoferował Mediolańczykom aż 45 milionów euro plus bonusy, co odpowiada oczekiwaniom włoskiego klubu. Ostateczna decyzja będzie należała do zawodnika, o którego zabiega także Aston Villa. Na ten moment Anglicy nie złożyli oferty. Jeśli piłkarz zdecyduje się czekać do ostatniej chwili na ruch ze strony The Villans, może ryzykować, że transfer do Stambułu spali na panewce.

Kluczowe będzie najbliższe spotkanie. W czwartek (27 sierpnia) Leao ma negocjować z Galatasaray warunki kontraktu.