Real ruszy po pomocnika. Może kosztować 60 milionów euro

Real Madryt ruszył na rynek w poszukiwaniu wzmocnienia drugiej linii. Na radarze Królewskich znalazł się Manu Kone, który może kosztować nawet 60 milionów euro.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt szykuje ruch przed końcem okna

Real Madryt bacznie przygląda się sytuacji francuskiego pomocnika AS Romy. Jak informuje „Diario AS”, 25-letni Manu Kone znalazł się wysoko na liście potencjalnych celów transferowych hiszpańskiego giganta przed zamknięciem letniego okna.

Zainteresowanie zawodnikiem miało wzrosnąć po inauguracyjnym spotkaniu Serie A. Przedstawiciele Realu Madryt obserwowali Kone podczas efektownego zwycięstwa Romy nad Fiorentiną (4:0). Francuz miał zrobić na nich odpowiednie wrażenie, a jego profil może odpowiadać potrzebom zespołu prowadzonego przez José Mourinho.

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Kone jest obecnie wyceniany na mniej więcej 60 milionów euro. Ewentualny transfer do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu mógłby być dla niego szczególnie atrakcyjny również ze względu na obecność innych Francuzów. W stolicy Hiszpanii mógłby ponownie dzielić szatnię z Kylianem Mbappe oraz Ibrahimą Konaté.

Były zawodnik Borussii Moenchengladbach uchodzi za jednego z najbardziej pożądanych pomocników na europejskim rynku. Jego akcje dodatkowo wzrosły po występach w reprezentacji Francji podczas mistrzostw świata w 2026 roku.

Real musiałby jednak najpierw wygospodarować miejsce oraz środki na tak kosztowną operację. Możliwe są ruchy również po stronie odejść. Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouaméni znajdują się w kręgu zainteresowania klubów Premier League. W związku z tym ich potencjalne transfery mogłyby otworzyć Królewskim drogę do sprowadzenia Kone.