Kane odrzucił ofertę. W tym klubie spędzi resztę sezonu

Harry Kane odrzucił oferty z Premier League oraz Saudi Pro League. Bayern Monachium negocjuje z nim nowy kontrakt - donosi Nicolo Schira. Anglik na pewno nie zmieni klubu w końcówce okna transferowego.

fot. Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane pozostanie piłkarzem Bayernu Monachium

Harry Kane ma za sobą jeden z najlepszych sezonów w karierze. Pod względem indywidualnym strzelił 61 bramek w klubie we wszystkich rozgrywkach, zdobywając nie tylko tytuł króla strzelców Bundesligi, ale także Złotego Buta dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Drużynowo sięgnął po kolejny tytuł mistrzowski w lidze, a na dodatek zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Świata z reprezentacją Anglii.

Nic więc dziwnego, że Kane stał się jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. W międzyczasie jednak trwały poważne dyskusje dotyczące jego przyszłości. Obecny kontrakt z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. Na brak ofert nie mógł narzekać.

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Według najnowszych informacji, jakie udostępnił Nicolo Schira, w ostatnim czasie Anglik dostał oferty od kilku klubów. Wśród propozycji znalazły się takie kierunki jak Saudi Pro League, Premier League czy turecka Super Lig. Każdy potencjalny klub został od razu odrzucony przez napastnika.

Kane nie ukrywa, gdzie chce spędzić następne lata. Nie tak dawno otwarcie przyznał, że negocjacje z Bayernem w sprawie nowego kontraktu posuwają się do przodu. Włoski dziennikarz przekazał, że rozmowy są na finiszu i lada moment podpisze nową umowę do 2029 roku.

Na Allianz Arena występuje od sierpnia 2023 roku. W barwach Bayernu imponuje skutecznością. Łącznie strzelił aż 146 bramek w 149 meczach.