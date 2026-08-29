Grabara przed wielką szansą w Juventusie. Tak widzą jego przyszłość

Kamil Grabara został bramkarzem Juventusu. Co czeka Polaka we Włoszech? O tym opowiedział Gabriele Stragapede w rozmowie z WP SportoweFakty. "To jego wielka szansa" - mówi dziennikarz.

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Juventus to wielka szansa w karierze Grabary

Kamil Grabara w końcówce okna transferowego doczekał się zmiany klubu. O jego odejściu z VfL Wolfsburg było głośno od zakończenia poprzedniego sezonu. Niemiecki zespół spadł z Bundesligi, co oznaczało, że reprezentant Polski na pewno zmieni otoczenie. 27-latek odrzucał różne oferty, czekając na lepszą propozycję. Takowa nadeszła niespodziewanie, ponieważ zgłosił się po niego Juventus, czyli jedna z najlepszych drużyn we Włoszech.

Plan zakłada, że Grabara będzie numerem dwa. Wcześniej Stara Dama ściągnęła Guglielmo Vicario, który jest jedynką w hierarchii Luciano Spallettiego. Włoski dziennikarz Gabriele Stragapede w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, na co może liczyć polski bramkarz.

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Wygląda na to, że Grabara będzie występował w rozgrywkach Ligi Europy. To właśnie tam będzie mógł zaprezentować swoje możliwości. Kto wie, może wraz z upływem czasu oraz dobrymi występami da do myślenia trenerowi, a ten dokona korekt w hierarchii bramkarzy.

– To jego wielka szansa w karierze. Po grze w Kopenhadze i Wolfsburgu dostał teraz telefon od takiego klubu jak Juventus. Kiedy dzwoni do ciebie Juve, musisz dać z siebie wszystko i walczyć o swoje miejsce – powiedział Gabriele Stragapede w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Jasne jest, że w hierarchii Spallettiego Vicario jest obecnie numerem jeden. To bardzo solidny bramkarz, który musi odzyskać formę z najlepszych lat. Grabara ma jednak pewne doświadczenie międzynarodowe, które może mu pomóc. Liga Europy będzie dobrą okazją, aby częściej zobaczyć go w akcji – dodał.