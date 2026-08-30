Benzema bez klubu. Dwie opcje dla byłej gwiazdy Realu

Karim Benzema nie jest już piłkarzem Al-Hilal. Francuz rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron, o czym poinformował Fabrizio Romano. Niebawem ogłosi, co dalej z jego karierą.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema rozwiązał kontrakt z Al-Hilal

Karim Benzema w lipcu 2023 roku postanowił opuścić Real Madryt i podobnie jak inni topowi piłkarze zdecydował się na kontynuowanie kariery w Saudi Pro League. Jego pierwszym klubem w Arabii Saudyjskiej było Al-Ittihad, z którym wygrał nawet mistrzowski tytuł w sezonie 2024/2025.

Zimą tego roku praktycznie wymusił transfer do ligowego rywala, przechodząc do Al-Hilal. Po zaledwie sześciu miesiącach gruchnęła wiadomość, że Benzema został bez klubu. W barwach drużyny prowadzonej przez Simone Inzaghiego strzelił 10 bramek w 16 meczach.

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O tym, że Benzema rozstał się z Al-Hilal poinformował Fabrizio Romano. Dziennikarz dodał, że kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Co ciekawe, przyszłość francuskiego napastnika to duża niewiadoma. Pod uwagę brane są dwa scenariusze, z czego jeden dość sensacyjny.

Okazuje się, że 38-latek nie wyklucza zakończenia kariery. Druga opcja to związanie się z innym saudyjskim klubem, który byłby jego trzecim zespołem w Saudi Pro League. Fabrizio Romano wykluczył możliwość powrotu zawodnika do Europy, o czym jeszcze kilka miesięcy temu pisały media.

Benzema, zanim przeniósł się na Bliski Wschód, grał przez lata w Realu Madryt. Dla Los Blancos strzelił 354 gole w 648 meczach. Jest wychowankiem Olympique Lyon.