Raków w kryzysie. Kroczek nie składa broni

18:37, 30. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa jest w coraz poważniejszym kryzysie. Czwarta porażka z rzędu w lidze sprawiła, że posada Dawida Kroczka wisi na włosku. Na konferencji prasowej szkoleniowiec przyznał, że ma pomysł na poprawę sytuacji.

Dawid Kroczek
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Jagiellonia rozbiła Raków

Raków Częstochowa notuje prawdopodobnie najgorszy start w Ekstraklasie w swojej historii. Po pierwszych czterech meczach mają na swoim koncie zero punktów. Podopieczni Dawida Kroczka przegrali wszystkie dotychczasowe mecze. W poprzednich tygodniach musieli uznać wyższość Wisły Płock, Śląska Wrocław i Cracovii. W minioną niedzielę przegrali przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok (2:5).

Na konferencji prasowej Dawid Kroczek podsumował krótko przegrane spotkanie. Podkreślił, że obecnie każdy czuje się bezradny wobec zaistniałej sytuacji.

Myślę, że komentarz jest zbędny. Każdy widział, jak to wyglądało i jak mecz się skończył. Do momentu sytuacji, w której straciliśmy bramkę przy remisie (2:2), mecz był jeszcze otwarty i mógł pójść w obie strony. Finalnie, jeśli popełniamy tyle błędów pod kątem ręki w polu karnym czy bloku dośrodkowania, to nie jesteśmy w stanie wygrać. Wszyscy czujemy na ten moment bezradność – powiedział Dawid Kroczek na konferencji prasowej.

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Kroczek ma plan, jak wyprowadzić Raków z kryzysu

Kroczek został zapytany przez dziennikarzy na konferencji o pomysł na wyjście z kryzysu. Szkoleniowiec ma plan, jak poprawić sytuację. Zasugerował, że potrzebny jest wstrząs na każdej płaszczyźnie, dodając, że nikt nie złożył broni.

Czy mam pomysł na wyjście z kryzysu? Oczywiście, że tak. Cały czas nad tym pracujemy. Nikt nie złożył broni. Wydaje mi się, że potrzeba mocnego wstrząśnięcia na każdej płaszczyźnie, jeśli chodzi o naszą drużynę. To nie jest tylko rola trenera – skomentował szkoleniowiec Rakowa.

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