Atalanta Bergamo planuje zatrzymać na dłuższy czas doświadczonego trenera

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Atalanta chce, by Gian Piero Gasperini pozostał do 2026 roku

Gian Piero Gasperini jest wymieniany wśród kandydatów do poprowadzenia Napoli, jak również Liverpoolu. Prezydent Aurelio De Laurentiis widziałby na ławce trenerskiej 66-latka, po tym jak rozczarował się w ostatnim roku zatrudniając Rudiego Garcię, Waltera Mazzarriego i Francesco Calzonę. Nadal nie jest jasne, czy Atalanta Bergamo pozwoli odejść Włochowi, który notuje doskonałe wyniki.

Jak wynika z doniesień przekazanych przez “La Gazzetta dello Sport, Gasperini jest gotowy przedłużyć swój obecny kontrakt do czerwca 2026 roku. Szkoleniowiec objął stanowisko w czerwcu 2016 roku, więc oznaczałoby to pracę przez pełną dekadę we włoskim klubie, co jest rzadkością na Półwyspie Apenińskim. Władze Atalanty są zadowolone ze współpracy z byłym trenerem m.in. Genoi czy Palermo.

Atalanta Bergamo awansowała do półfinału Ligi Europy i w czwartek zmierzą się na wyjeździe z Olympique Marsylia. Włosi uzyskali też awans do finału Pucharu Włoch, w którym spotkają się z Juventusem Turyn (15 maja).

– Oczywiście w pewnym sensie cieszą mnie plotki łączące moje nazwisko z Liverpoolem. To bardzo miłe. Na ten moment skupiam się jednak wyłącznie na tym sezonie – mówił niedawno Gasperini. Już wiadomo, że Jurgen Klopp rozstanie się z The Reds i trwają poszukiwania odpowiedniego menedżera na nadchodzącą kampanię.

W miniony weekend Atalanta Bergamo rozprawiła się na własnym terenie z Empoli (2:0) i zajmuje 6. lokatę w Serie A. W następnej kolejce ligowej zmierzy się ze zdegradowaną do Serie B Salernitaną.