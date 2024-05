Kogo w przyszłym sezonie sprowadzi Juventus? Na pewno będzie musiał zatrudnić nowego szkoleniowca. Jednak niezależnie od postaci trenera, do Turynu trafi kilku piłkarzy. Sky wytypowało dziewięć nazwisk.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Atalanta - Juventus

Juventus planuje transfery z Serie A

Juventus ma przed sobą jeszcze dwa mecze w tym sezonie Serie A. Stara Dama kończy rozgrywki bez trenera i w atmosferze skandalu. Massimilano Allegri został zwolniony z natychmiastowym skutkiem, a drużynę w ostatnich spotkania poprowadzi Paolo Montero. Bianconeri ciągle mają szansę na finisz na podium. W poniedziałek zmierzą się z Bologną.

Co czeka Juve w przyszłym sezonie? Turyńczycy będą walczyli na kilku frontach, w tym także w Lidze Mistrzów. By skutecznie rywalizować na międzynarodowej arenie, klub musi dokonać kilku wzmocnień. Ilu zawodników trafi na Allianz Stadium? Stacja Sky Italia, co zauważył profil JuvePoland, przygotowała listę potencjalnych transferów:

Michele Di Gregorio (Monza, bramkarz)

Riccardo Calafiori (Genoa, obrońca)

Teun Koopmeiners (Atalanta, pomocnik)

Éderson (Atalanta, pomocnik)

Khéphren Thuram (Nicea, pomocnik)

Lazar Samardžić (Udinese, pomocnik)

Marco Brescianini (Frosinone, pomocnik)

Andrea Colpani (Monza, pomocnik)

Joshua Zirkzee (Bologna, napastnik)

Lista prezentuje się imponująco. Juventus bez wątpienia nie zdoła sprowadzić wszystkich wyżej wymienionych piłkarzy, jednak nikt nie ma wątpliwości, że letnie okienko zapowiada się co najmniej interesująco.