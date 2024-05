Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Juventus planuje przyszłość z Cambiaso

Znany ekspert transferowy Alfredo Pedulla potwierdza, że propozycja w wysokości 40 milionów euro za Andreę Cambiaso już wkrótce nadejdzie z Premier League, a wszystkie znaki wskazują, że pochodzi ona od Aston Villi. Anglicy potrzebują wzmocnień po zakwalifikowaniu się do Ligi Mistrzów, a ich dyrektor sportowy Monchi, znany z pracy w Romie i Sevilli, jest wielkim fanem talentu piłkarza Juventusu.

24-letni wahadłowy w obecnej kampanii grał głównie na lewym skrzydle, ale potrafi również występować w środku polu lub okazjonalnie na prawej stronie, jak miało to miejsce w ostatnim meczu z Bologną, który zakończył się emocjonującym remisem 3:3.

Cambiaso został kupiony z Genoi w 2022 roku za 13,3 miliona euro i spędził jeden sezon na wypożyczeniu w Bologni zanim wrócił do Turynu. W tym sezonie zadebiutował w pełnym blasku, strzelając trzy gole i zaliczając sześć asyst w 39 meczach, pomagając Juventusowi sięgnąć po Puchar Włoch. Pomimo zainteresowania ze strony Aston Villi, “Sportitalia” utrzymuje, że Stara Dama jest gotów odrzucić ofertę 40 milionów euro i zamiast tego negocjować nowy, lepszy kontrakt dla Cambiaso.

Obecna umowa Cambiaso obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale piłkarz zarabia tylko milion euro rocznie plus bonusy. Juventus planuje podwoić jego wynagrodzenie, co pokazuje, jak bardzo cenią młodego obrońcę. Wszystko zatem wskazuje na to, że Argentyńczyk pozostanie w Turynie na dłużej.

Zobacz również: Był łączony z grą dla Polski. Otrzymał powołanie do kadry Argentyny