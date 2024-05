Salah podjął decyzję ws. przyszłości. Wpis, który wiele wyjaśnia

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah chce grać w Liverpoolu w przyszłym sezonie

W minionych miesiącach brytyjskie media często informowały o odejściu Mohameda Salaha. Według Daily Star gwiazdor Liverpoolu nadal jest na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej, które oferują mu gigantyczne zarobki.

Napastnik aż do wczoraj (20 maja) nie komentował swojej przyszłości, co powodowało pojawianie się nowych plotek. Teraz wiele wskazuje na to, że Egipcjanin zdecydował się na pozostanie na Anfield. Wątpliwości rozwiewa najnowszych wpis w mediach społecznościowych.

– Wiemy, że liczą się trofea i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało w przyszłym sezonie. Nasi fani na to zasługują i będziemy walczyć jak cholera – napisał Salah na swoim Instagramie.

Słowami o kolejnym sezonie gwiazdor wyraźnie zasugerował, że wiąże przyszłość z Liverpoolem. To świetna wiadomość dla fanów The Reds, bo Salah to jeden z ich ulubieńców i nowożytna legenda klubu. Napastnik rozegrał dla drużyny z Anfield 349 meczów, zdobył w nich 211 bramek i zanotował 89 asyst. Razem z zespołem święcił m.in. zdobycie Ligi Mistrzów w 2019 roku i mistrzostwa Anglii w 2020 roku.

Przypomnijmy, że w przyszłym sezonie Liverpool będzie musiał sobie poradzić bez Juergena Kloppa, który sam podjął decyzję o odejściu. Niemca na stanowisku trenera zastąpi Arne Slot.

