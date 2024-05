Manchester City po wygraniu mistrzostwa Premier League myślami jest już przy szukaniu nowych zawodników. Fichajes.net przekazało, że The Citizens mogą pozyskać Pedro Neto.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Pedro Neto na celowniku Manchesteru City

Manchester City w ostatnich latach zdominował rywalizację w Premier League. Właśnie pod wodzą Josepa Guardiola przedstawiciel Premier League wywalczył kolejne mistrzostwo Anglii. Władze klubu nie popadły jednak w samozachwyt, a myślami są już przy poszukiwaniu nowych zawodników do gry.

Fichajes.net przekonuje, że ekipę z Etihad Stadium może zasilić Pedro Neto. Zawodnik już potwierdził, że jest jednym z najbardziej obiecujących skrzydłowych w lidze angielskiej. Chociaż kłopoty zdrowotne nie omijały zawodnika. W trakcie kampanii 2023/2024 wystąpił w 20 meczach, notując 11 trafień, co sprawia, że drzemie w nim duży potencjał.

Pedro Neto aktualnie broni barw Wolverhampton Wanderers. Klub z siedzibą na Molineux Stadium wycenił zawodnika na 60 milionów funtów. Gdyby znalazł się chętny na pozyskanie piłkarza, to zostałby pobity klubowy rekord sprzedaży. Na dzisiaj Wolverhampton zarobiło najwięcej na transferze Matheusa Nunesa, który trafił do Man City latem minionego roku.

Mistrzowie Anglii to jednak nie jedyna ekipa, która chce pozyskać Pedro Neto. Zawodnik znajduje się również na liście życzeń Newcastle United. Niemniej za ewentualną przeprowadzką Portugalczyka do Man City może przemawiać to, że latem minionego roku z klubu odszedł już Riyad Mahrez na rzecz Al-Ahli. Z kolei latem tego roku realny jest transfer wychodzący z udziałem Bernardo Silvy. Pedro Neto mógłby być zatem ciekawą alternatywą.

