Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Vincenzo Italiano

Napoli i Bologna wyraziły zainteresowanie Vincenzo Italiano

Dobiega końca trzyletnia przygoda Vincenzo Italiano oraz Fiorentiny. Włoski szkoleniowiec urodzony w Niemczech po zakończeniu sezonu ma odejść z zespołu. Kontrakt 46-latka obowiązuje tylko do końca rozgrywek i wciąż nie został przedłużony. Na rynku trenerskim we Włoszech latem dojdzie do sporych przetasowań, przez co Italiano bardzo szybko może wrócić do pracy. Włoskie media od jakiegoś czasu przymierzają go do jednego z czołowych klubów w lidze.

Dziennikarz Nicolo Schira przekazał, że Italiano jest gotów odejść, a zainteresowanie włoskim taktykiem wyraziły drużyny Napoli oraz Bologni. W przypadku Partenopei sytuacja jest o tyle jasna, że Francesco Calzona prawie na pewno opuści klub ze względu na swoje obowiązki w reprezentacji Słowacji. Z kolei w ekipie Rossoblu wciąż nie wyjaśniła się kwestia Thiago Motty, choć od kilku dni mówi się o porozumieniu trenera z Juventusem w sprawie trzyletniego kontraktu.

Vincenzo Italiano we Florencji pracuje od trzech sezonów. Do Violi trafił ze Spezii przed sezonem 2021/2022. Razem z Fiorentiną dwukrotnie awansował do finału Ligi Konferencji. W poprzedniej edycji europejskich pucharów musiał uznać wyższość West Hamu. Natomiast w tym roku w decydującym meczu zmierzy się z Olympiakosem. Do tej pory najlepszym wynikiem w lidze Violi pod wodzą 46-latka było 7. miejsce w pierwszym sezonie wspólnej pracy.