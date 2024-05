Thiago Motta myślami w nowej pracy? Trener zabrał głos

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta po zakończeniu meczu Bologna – Juventus

Bologna FC zaliczyła w poniedziałkowy wieczór nieprawdopodobne zawody. W pewnym momencie Rossoblu prowadzili z Juventusem różnicą trzech goli w meczu 37. kolejki Serie A. Finalnie nie wywalczyli jednak pełnej puli. Stara Dama zaliczyła kapitalny comeback w ostatnim kwadransie spotkanie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Smaczku rywalizacji dodawało to, że Thiago Mottę ostatnio łączono z Juve. Były reprezentant Włoch nie chciał składać po meczu deklaracji na temat swojej przyszłości.

– Mieliśmy wspaniały sezon, stworzyliśmy wspaniałą grupę, w której każdy wnosi swój wkład, dzięki czemu zespół może grać w ten sposób i osiągać takie wyniki. To dzień wielkiego święta dla Bolonii i musimy się nim razem cieszyć – rzekł Thiago Motta w rozmowie z DAZN cytowanej przez Football Italia.

– Będziemy rozmawiać o przyszłości z prezydentem i to, co postanowimy, zostanie ogłoszone wspólnie. To moment, aby świętować i kontynuować tę pozytywną energię – dodał trener Rossoblu.

Drużyna z Estadio Renato Dall’Ara rozgrywki ligowe zakończy już w piątek wieczorem. Wówczas rozegra spotkanie wyjazdowe z Genoą. Mecz na Stadio Luigi Ferraris odbędzie się o godzinie 20:00. Ekipa Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego ma zamiar odnieść drugie z rzędu zwycięstwo w roli gościa po tym, jak pokonała ostatnio SSC Napoli (2:0).

