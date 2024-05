Kluby Premier League oraz PSG monitorują sytuację napastnika Napoli

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen wzbudził zainteresowanie Man Utd, Chelsea i PSG

SSC Napoli przygotowuje się do rozstania z Victorem Osimhenem. Media na Półwyspie Apenińskim spekulują, że reprezentant Nigerii po raz ostatni wystąpi w koszulce Partenopei w nadchodzący weekend w meczu Serie A z Lecce. Napoli na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek zajmuje 10. lokatę i ma nikłe szanse na awans do europejskich pucharów.

25-letni snajper ma wpisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 130 milionów euro, a według “Il Corriere dello Sport”, Chelsea, Manchester United i PSG należą do klubów uważnie obserwujących króla strzelców poprzedniego sezonu Serie A. Mówi się, że zawodnik marzy o dołączeniu do The Blues.

Kandydatem Napoli do zastąpienia Osimhena jest napastnik Lille – Jonathan David. Na celowniku włoskiego klubu znajdują się również Rafa Marin z Realu Madryt oraz Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace.

Osimhen, który dołączył do Napoli w 2020 roku, wykazał się nie tylko umiejętnościami strzeleckimi, ale świetnie zaaklimatyzował się we Włoszech. Nigeryjczyk jest jednym z najbardziej pożądanych napastników na rynku transferowym.

Ostateczne decyzje dotyczące jego przyszłości pozostają jednak w sferze spekulacji, a przyszłe posunięcia będą zależały od negocjacji zainteresowanych klubów z prezydentem Aurelio de Laurentiisem. Kontrakt 25-latka wygasa latem 2026 roku.