Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Saudyjczycy zagięli parol na De Bruyne. Kolejna gwiazda trafi do Arabii?

Według najnowszych informacji Bena Jacobsa kluby z Arabii Saudyjskiej przygotowują się do nadchodzącego letniego okienka transferowego, podczas którego ponownie chcą wstrząsnąć rynkiem. Tamtejsze zespoły tego lata planują sprowadzić na Półwysep Arabski pięć albo nawet sześć europejskich gwiazd. Drużyny z Bliskiego Wschodu na realizację tych transakcji mają przygotowaną istną fortunę – 2 miliardy funtów.

Na szczycie listy życzeń saudyjskich klubów podobno znajduje się Kevin De Bruyne z Manchesteru City. 99-krotny reprezentant Belgii ma więc okazję pójść śladami takich zawodników jak Cristiano Ronaldo, Kalidou Koulibaly czy Riyad Mahrez, którzy już od jakiegoś czasu występują w Arabii. Transfer 32-letniego ofensywnego pomocnika wiązałby się z ogromnym wydatkiem, z czego zdają sobie sprawę ekipy z Saudi Pro League.

Saudyjczycy za Kevina De Bruyne są w stanie zapłacić ponad 100 milionów funtów – rynkowa wartość bardzo doświadczonego piłkarza to 50 milionów funtów. Nie wiadomo, jaką decyzję odnośnie do przyszłości podejmie gwiazda zespołu The Citizens, ale wszystko wskazuje na to, że Belg będzie chciał kontynuować swoją karierę na Etihad Stadium. Umowa zawodnika z Obywatelami wygasa w 2025 roku.