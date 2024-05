Roberto De Zerbi może przejąć stery nad gigantem Serie A

Juventus po zwolnieniu Massimiliano Allegriego jest w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca na następną kampanię. Ciekawe wieści przekazał natomiast The Independent.

Źródło: The Independent

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi kandydatem na nowego trenera Juventusu

Juventus w trakcie sezonu 2023/2024 wygrał Puchar Włoch i wywalczył miejsce premiowane grą w eliminacjach do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W każdym razie to, jak na ambicje Starej Damy zdecydowanie za mało. Kibice nie czują z tego powodu szczególnego zadowolenia. Niedawno pracę w klubie stracił Massimiliano Allegri. Co ciekawe oficjalnie decyzja o zwolnieniu Włocha była podyktowana karygodnym zachowaniem trenera przy okazji spotkania finałowego krajowego pucharu, w których Juventus mierzył się na Stadio Olimpico z Atalantą.

Aktualnie trwają prace związane z poszukiwaniem nowego trenera przez klub z Turynu. The Independent podaje, że kandydatem do pracy w Juventusie, jest Roberto De Zerbi, Źródło przekonuje, że zarząd ekipy z Allianz Stadium poważnie rozważa zatrudnienie 44-latka.

De Zerbi obecnie jest menedżerem Brighton & Howe Albion, z którym ma kontrakt ważny do 2027 roku. Stery nad drużyną z ligi angielskiej Włoch objął we wrześniu 2022 roku. Jak na razie prowadził ekipę Jakuba Modera łącznie w 89 spotkaniach, legitymując się bilansem 1,51 punktu na mecz.

De Zerbi, zanim został opiekunem Brighton, to prowadził Szachtar Doniec, Sassuolo. 18 maja pojawiła się natomiast wiadomość, że włoski trener za porozumieniem stron zakończy współpracę z klubem z Premier League. Brighton pod wodzą De Zerbiego w tym sezonie wywalczył 48 punktów, kończąc zmagania ligowe na 10. miejscu w tabeli. Drużyna rywalizowała też w Lidze Europy, gdzie w ćwierćfinale musiała uznać wyższość AS Romy.

