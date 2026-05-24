Juventus walczy o Ligę Mistrzów z Milikiem w kadrze

Juventus kończy sezon meczem z Torino, a Arkadiusz Milik znalazł się w kadrze na derby Turynu, choć szanse na grę są małe. Stara Dama marzy jeszcze o awansie do Ligi Mistrzów, ale sytuacja jest skomplikowana.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus staje przed misją niemal niemożliwą

Juventus zamknie sezon wyjątkowym spotkaniem. Derby Turynu mają dla klubu duże znaczenie. Zespół Luciano Spallettiego zmierzy się z Torino w 38 kolejce Serie A. Drużyna nadal ma szansę na awans do Ligi Mistrzów. Sytuacja Bianconerich nie jest jednak łatwa. Klub spadł na szóste miejsce i nie wszystko zależy już od ich wyniku. Zespół musi wygrać z Torino. Potrzebne będą też straty punktów rywali. Milan, Roma i Como nadal walczą o miejsca w czołowej czwórce. Juventus czeka więc na korzystny układ wydarzeń.

Przed spotkaniem pojawiło się też pytanie o Dusana Vlahovicia. Serbski napastnik nie był w pełni gotowy do gry. Ostatecznie znalazł się jednak na liście powołanych. Nie wiadomo jeszcze czy Luciano Spalletti postawi na niego od pierwszej minuty. Bardziej prawdopodobny wydaje się występ Davida.

Do kadry wrócił też Khephren Thuram. Pomocnik będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. W gronie nieobecnych znalazł się Kenan Yildiz. Piłkarz zmaga się z urazem łydki. Zabraknie też Gleisona Bremera. Obrońca nie zagra z powodu zawieszenia.

Na liście powołanych znalazł się natomiast Arkadiusz Milik. Polski napastnik będzie dostępny na ostatni mecz sezonu. W kadrze znaleźli się też Francisco Conceicao, Edon Zhegrova, Jeremie Boga, Lois Openda i Jonathan David. Juventus chce zakończyć sezon zwycięstwem. Dopiero po końcowym gwizdku okaże się czy wystarczy to do osiągnięcia celu.