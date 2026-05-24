Milan szykuje się do sporej rewolucji. Dojdzie do wielu zmian

17:43, 24. maja 2026
Mateusz Bednarski

Gerry Cardinale pojawił się w Mediolanie przed ostatnim meczem Milanu w sezonie. W klubie trwa walka o Ligę Mistrzów, ale coraz więcej uwagi przyciągają też możliwe zmiany w strukturach Rossonerich.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan gra o Europę i szykuje zmiany

Gerry Cardinale wrócił do Mediolanu na końcówkę sezonu. Właściciel Milanu i szef RedBird wcześniej obserwował wyjazdowy mecz z Genoą. Teraz pojawi się także podczas domowego starcia z Cagliari w ostatniej kolejce Serie A.

Milan walczy o zapewnienie sobie miejsca w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zwycięstwo z Cagliari pozwoli zespołowi osiągnąć cel bez oglądania się na wyniki innych spotkań. Drużyna Massimiliano Allegriego chce zakończyć sezon realizacją najważniejszego założenia.

Jeszcze przed wieczornym meczem Cardinale uczestniczył w ważnym spotkaniu. W luksusowym hotelu w centrum Mediolanu spotkał się ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Obecny był także Massimo Calvelli, członek zarządu Milanu i ważna postać RedBird we Włoszech. Rozmowy dotyczyły przyszłości klubu i planowanych zmian organizacyjnych.

Sytuacja we władzach Milanu pozostaje otwarta. Massimo Calvelli odpowiada za poszukiwania możliwego następcy Giorgio Furlaniego. Wśród kandydatów pojawili się Giovanni Carnevali i Claudio Fenucci. Nadal nie ma też ostatecznych decyzji dotyczących Iglego Tare oraz roli Zlatana Ibrahimovicia.

Po wspólnym lunchu Cardinale kontynuował serię spotkań. Do rozmów dołączył również Geoffrey Moncada. W Mediolanie trwa ważny moment dla przyszłości klubu. Jednocześnie pozycja Massimiliano Allegriego uległa wzmocnieniu. Szczególnie jeśli Milan wywalczy awans do następnej edycji Ligi Mistrzów.