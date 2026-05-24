Piotr Stokowiec podjął decyzję ws. przyszłości. Tuż po zakończeniu sezonu

Piotr Stokowiec odchodzi z Wisły Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki w tym sezonie Betclic 1. ligi zachwyciła kibiców. Szczególnie w pierwszej części rozgrywek, w rundzie jesiennej, zespół Piotra Stokowca była prawdziwą sensacją ligi. Wydawało się wówczas, że beniaminek może nawet powalczyć o awans do PKO Ekstraklasy. Runda wiosenna jednak wiele zmieniła i zamiast kontynuowania serii dobrych meczy, pojawiła się zadyszka i spadek formy.

Dlatego też Pogoń Grodzisk Mazowiecki zakończyła rozgrywki 2025/26 na miejscu numer 11. w tabeli Betclic 1. ligi. To nadal bardzo dobry rezultat, ale trudno nie czuć niedosytu. Niemniej wszystko zapowiada, że w kolejnym sezonie trudno będzie zespołowi powtórzyć ten sukces. Szczególnie, że z klubem pożegnał się właśnie Piotr Stokowiec, a więc szkoleniowiec, który stał za ostatnimi dobrymi wynikami zespołu. Jak czytamy w komunikacie pierwszoligowca, to sam szkoleniowiec podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasającego z końcem czerwca kontraktu.

– Szanujemy decyzję trenera dotyczącą nieprzedłużania kontraktu i dziękujemy za okres wspólnej pracy. Przed Pogonią kolejne ważne etapy rozwoju – zarówno sportowego, jak i organizacyjnego. Chcemy dalej profesjonalizować klub, rozwijać infrastrukturę i budować stabilne fundamenty pod przyszłość Pogoni Grodzisk Mazowiecki – czytamy w komunikacie klubu z Betclic 1. ligi.

