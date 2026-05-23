Rozstanie po latach? Weteran może opuścić Inter

22:36, 23. maja 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Ekrem Konur

Inter Mediolan może pożegnać piłkarza, który przez lata bronił ich barw. A chodzi o Stefana de Vrija. Holender jest łączony z greckimi oraz saudyjskimi zespołami - informuje Ekrem Konur.

Stefan de Vrij może opuścić Inter Mediolan

Inter Mediolan całkowicie zdominował włoskie podwórko. Podopieczni Cristiana Chivu sięgnęli po mistrzostwo Serie A, a także wygrali krajowy puchar. Władze klubu ze Stadio Giuseppe Meazza już w pełni myślą o nadchodzącym letnim okienku transferowym. A najnowsze doniesienia z ich obozu przekazuje Ekrem Konur. Otóż Nerazzurri wkrótce mogą zakończyć współpracę ze Stefanem de Vrijem.

Kontrakt reprezentanta Holandii z Interem Mediolan wygasa wraz z końcem czerwca i strony nie podejmują się negocjacji. Lada moment doświadczony defensor może stać się wolnym agentem. 34-latek jednak nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Wspomniane źródło zdradza, że piłkarz Nerazzurrich jest łączony z saudyjskimi zespołami oraz greckimi. A są nimi Olympiakos Pireus oraz Panathinaikos Ateny.

Stefan de Vrij znaczną część kariery spędził w Serie A. Holender przeniósł się do Włoch w 2014 roku, zostając piłkarzem Lazio. Obrońca reprezentował barwy Biancocelestich przez cztery sezony, a później trafił do Interu Mediolan. Wszystko na to wskazuje, że po ośmiu latach doświadczony zawodnik opuści Stadio Giuseppe Meazza.

W tym sezonie Stefan de Vrij rozegrał 17 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Reprezentant Holandii nie miał udziału przy strzelonym golu przez swoją drużynę.

