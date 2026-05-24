Man Utd, Bayern i Napoli walczą o tego samego bramkarza

17:20, 24. maja 2026
Mateusz Bednarski
Źródło:  Football Italia

Zion Suzuki po udanym sezonie w Parmie znalazł się na radarze europejskich gigantów. Japoński bramkarz przyciąga uwagę wielkich marek, a walka o jego podpis może być jednym z ciekawszych tematów letniego okna.

Parma może mieć problem z zatrzymaniem gwiazdy

Zion Suzuki ma za sobą znakomity sezon, czym zwrócił uwagę czołowych klubów Europy. Według informacji La Gazzetty dello Sport, sytuację 23 letniego bramkarza monitorują Napoli, Manchester United, Bayern Monachium, a także Galatasaray.

Najbardziej konkretne zainteresowanie we Włoszech wykazuje Napoli. Z kolei obecność Manchesteru United i Bayernu Monachium pokazuje skalę zainteresowania zawodnikiem. Japończyk odegrał ważną rolę w utrzymaniu Parmy w Serie A. Zespół spokojnie osiągnął cel pod wodzą Carlosa Cuesty.

Przyszłość bramkarza pozostaje otwarta. Na ten moment nie trwają formalne negocjacje i nie zapadły żadne decyzje. W klubie rośnie jednak przekonanie, że Suzuki w kolejnym sezonie będzie grał już w nowym zespole.

Właściciel Parmy Kyle Krause zna wartość swojego zawodnika. Klub nie zamierza zgadzać się na transfer za wszelką cenę, ale z pewnością rozważy dobre oferty i jest gotowy do rozmów w sprawie jednej z największych swoich gwiazd. To oznacza, że zainteresowane zespoły muszą liczyć się z trudnymi negocjacjami.

Sezon nie był dla Suzuki całkowicie spokojny. Bramkarz zmagał się wcześniej z problemami zdrowotnymi, przez co nie zawsze był w najwyższej formie. Mimo to, końcówka rozgrywek sprawiła, że jego nazwisko zaczęło pojawiać się coraz częściej obok największych klubów europejskiej piłki.