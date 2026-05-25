Man United marzy o gwieździe Realu Madryt. To byłby hit transferowy

Manchester United szuka nowego pomocnika, który zastąpi Casemiro. Jako idealnego kandydata wskazali gwiazdę Realu Madryt. Z doniesień Fabrizio Romano wynika jednak, że Aurelien Tchouameni nie jest na sprzedaż.

Tchouameni marzeniem transferowym Man United

Manchester United w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów, więc latem spodziewać się można konkretnych transferów. Priorytetem będzie na pewno znalezienie nowego pomocnika, który zastąpi w drużynie Casemiro. Brazylijczyk podczas ostatniego meczu na Old Trafford pożegnał się z klubem oraz kibicami. Jego kontrakt wygasa w czerwcu i nie zostanie przedłużony.

Czerwone Diabły od wielu miesięcy są łączone z dużym transferem defensywnego pomocnika. W kręgu zainteresowań przewijali się tacy gracze jak: Carlos Baleba, Adam Wharton czy Elliot Anderson. Wysoko na liście życzeń znajduje się także Aurelien Tchouameni.

Jak poinformował Fabrizio Romano, pomocnik Realu Madryt jest uwielbiany przez Manchester United. 20-krotni mistrzowie Anglii określili go priorytetem na lato. Natomiast przedstawiciele Królewskich nie zamierzają sprzedawać reprezentanta Francji. Uważają go za kluczowego piłkarza i zamknęli drzwi przed Czerwonymi Diabłami, nie zostawiają pola do manewru na żadne negocjacje.

Tchouameni trafił na Bernabeu latem 2022 roku z Monaco za 80 milionów euro. Od tego momentu zagrał dla Realu Madryt 195 meczów, w których zdobył 7 bramek i zanotował 8 asyst. Kontrakt z klubem obowiązuje go do połowy 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 75 mln euro.