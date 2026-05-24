Zieliński najgorszym piłkarzem Interu. Włosi byli bezlitośni

Inter Mediolan zremisował z Bologną (3:3). Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński, który strzelił gola samobójczego. Włoskie media zgodnie wybrały go najgorszym piłkarzem meczu.

Inter Mediolan na kilka kolejek przed końcem sezonu zapewnił sobie mistrzostwo Włoch. W końcówce rozgrywek mógł więc podejść do meczów z większym spokojem. W ostatniej kolejce Serie A zmierzyli się na wyjeździe z Bologną, remisując (3:3). Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Piotr Zieliński. Dla reprezentanta Polski był to jeden z najsłabszych występów w minionej kampanii.

Włoskie media wprost ocenił Zielińskiego jako najsłabszego piłkarza Interu. Przede wszystkim zarzucili mu gola samobójczego, a także zbyt niskie tempo i ostrożną grę oraz brak podań do napastników.

– Pechowy, ale też dość niezdarny przy rykoszecie i samobójczym golu na 3:1 dla Bologni. Nie zachwycał – pisze włoski Eurosport.

– Niskie tempo, ostrożna gra i występ przypominający niemal wakacyjny mecz po sezonie, w którym dał z siebie bardzo dużo. Nawet samobójcza bramka pokazuje, że momentami brakowało pełnej koncentracji – odnotował serwis Sport Mediaset.

– Słaby występ Piotr Zieliński, który ani razu nie potrafił dobrze obsłużyć napastników czystym podaniem, ani stworzyć zagrożenia pod bramką rywali. Ostatecznie skierował do własnej siatki dośrodkowanie Jonathan Rowe – pisze Calciomercato.

Zieliński w tym sezonie ma na swoim koncie 49 meczów, w których zdobył 7 goli i zaliczył 4 asysty.