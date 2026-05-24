Zieliński najgorszym piłkarzem Interu. Włosi byli bezlitośni

09:42, 24. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło: Eurosport / Calciomercato / Sport Mediaset

Inter Mediolan zremisował z Bologną (3:3). Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński, który strzelił gola samobójczego. Włoskie media zgodnie wybrały go najgorszym piłkarzem meczu.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński zebrał zasłużoną krytykę po meczu Bologna – Inter

Inter Mediolan na kilka kolejek przed końcem sezonu zapewnił sobie mistrzostwo Włoch. W końcówce rozgrywek mógł więc podejść do meczów z większym spokojem. W ostatniej kolejce Serie A zmierzyli się na wyjeździe z Bologną, remisując (3:3). Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Piotr Zieliński. Dla reprezentanta Polski był to jeden z najsłabszych występów w minionej kampanii.

Włoskie media wprost ocenił Zielińskiego jako najsłabszego piłkarza Interu. Przede wszystkim zarzucili mu gola samobójczego, a także zbyt niskie tempo i ostrożną grę oraz brak podań do napastników.

Pechowy, ale też dość niezdarny przy rykoszecie i samobójczym golu na 3:1 dla Bologni. Nie zachwycał – pisze włoski Eurosport.

Niskie tempo, ostrożna gra i występ przypominający niemal wakacyjny mecz po sezonie, w którym dał z siebie bardzo dużo. Nawet samobójcza bramka pokazuje, że momentami brakowało pełnej koncentracji – odnotował serwis Sport Mediaset.

Słaby występ Piotr Zieliński, który ani razu nie potrafił dobrze obsłużyć napastników czystym podaniem, ani stworzyć zagrożenia pod bramką rywali. Ostatecznie skierował do własnej siatki dośrodkowanie Jonathan Rowe – pisze Calciomercato.

Zieliński w tym sezonie ma na swoim koncie 49 meczów, w których zdobył 7 goli i zaliczył 4 asysty.

