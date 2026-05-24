Królewski zabrał głos ws. przyszłości trenera. „Wówczas ogłosimy decyzję”

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Decyzja ws. trenera Wisły w poniedziałek

Wisła Kraków po czterech latach wraca do PKO Ekstraklasy. Od początku sezonu 2025/26 wszystko wskazywało na to, że to może być właśnie ta kampania. Nie ma przecież przypadku w tym, że zespół Mariusza Jopa zajmował pierwsze miejsce w Betclic 1. lidze od pierwszej do ostatniej kolejki. Dlatego też tak cieszyć może upragniony powrót do elity. Na fecie na rynku zgromadziło się z tej okazji kilkanaście tysięcy kibiców fanów, którzy szczelnie wypełnili centrum miasta. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Niemniej niezależnie od awansu, wciąż nie jest pewna przyszłość Mariusza Jopa w roli trenera zespołu. W ostatnim czasie pojawiło się sporo plotek, że Jarosław Królewski chciałby postawić chociażby na Mateusza Stolarskiego, który świetną pracą w Motorze Lublin imponuje kibicom w całym kraju. Sam szkoleniowiec jednak przyznał, że chce zostać w obecnym zespole, a to może zwiastować, że żadnej zmiany w Wiśle nie będzie. A przynajmniej nie na to nazwisko. Jak przekazał Jarosław Królewski w wypowiedzi dla „TVP Sport”, decyzja ws. trenera zostanie ogłoszona w poniedziałek. Można więc raczej spodziewać się przedłużenia umowy Mariusza Jopa.

– W poniedziałek będzie ogłoszona decyzja dotycząca trenera Wisły Kraków – powiedział Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków w rozmowie z „TVP Sport” w czasie fety z okazji awansu Białej Gwiazdy do PKO Ekstraklasy.

