Urban dokonał zmian w kadrze. Dwóch nowych piłkarzy

Jan Urban musiał dokonać zmian w powołaniach do reprezentacji Polski na Ligę Narodów. Z listy zawodników skreśleni zostali Adrian Benedyczak, Filip Rózga i Kamil Grabara. Ich miejsce zajmą Bartłomiej Drągowski i Marcel Reguła.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reguła i Drągowski dowołani do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w poniedziałek zbierze się w Warszawie, gdzie od wtorku rozpocznie się zgrupowanie przed startem Ligi Narodów. Jan Urban listę powołanych zawodników ujawnił w piątek (18 września). Pierwotnie na liście było dwudziestu sześciu piłkarzy, ale finalnie będzie o jednego gracza mniej. Wszystko przez kontuzje, które przytrafiły się w miniony weekend. Z gry wypadł m.in. Kamil Grabara, który zerwał więzadła krzyżowe.

Oprócz bramkarza z kontuzjami borykają się również Filip Rózga oraz Adrian Benedyczak, który miał zadebiutować z orzełkiem na piersi. W poniedziałek rano (21 września) na profilu Łączy nas piłka pojawił się oficjalny komunikat dot. zmian w powołaniach.

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Wspomniani piłkarze, czyli Rózga, Benedyczak oraz Grabara nie pojawią się w Warszawie. W ich miejsce dowołani zostali Bartłomiej Drągowski oraz Marcel Reguła. Ten drugi pierwotnie miał być w składzie młodzieżówki do lat 21, która walczy o awans na Mistrzostwa Europy 2027.

– Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o zmianach na liście zawodników powołanych na wrześniowo-październikowe zgrupowanie kadry narodowej. Z powodu urazów nie wezmą w nim udziału Adrian Benedyczak (Kasimpasa SK), Kamil Grabara (Juventus FC) oraz Filip Rózga (Sturm Graz). W ich miejsce dodatkowo powołani zostali Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź) oraz Marcel Reguła (Zagłębie Lubin) – brzmi komunikat Łączy nas piłka.

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