Fabregas rozmawia z gigantem! Ma przejąć ten klub

Cesc Fabregas w przyszłości może pracować w wielkich klubach. Praca, jaką wykonał w Como nie przeszła bez echa. Jak podaje Sport, kontakt z trenerem nawiązali przedstawiciele FC Barcelony.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Barcelona nawiązała kontakt z Fabregasem

Cesc Fabregas po sezonie 2022/2023 zakończył karierę piłkarską w barwach Como. Z Lombardii jednak nie wyjechał, ponieważ od razu rozpoczął karierę trenerską. Początkowo odpowiadał za pracę z młodzieżą, a także tymczasowo prowadził zespół w Serie B. Później pełnił funkcję asystenta Osiana Robertsa, a następnie w lipcu 2024 roku samodzielnie przejął drużynę. W ciągu dwóch lat z beniaminka Serie A stworzył zespół na miarę Ligi Mistrzów.

Como pod wodzą Fabregasa w pierwszym sezonie we włoskiej elicie zajęło wysokie 10. miejsce, imponując swoim stylem gry, a także skutecznością. W poprzedniej kampanii drużyna znad jeziora skończyła w TOP 4, awansując pierwszy raz w historii do Ligi Mistrzów. Warto dodać, że Hiszpan opiera swój projekt na młodych mniej znanych zawodnikach, których regularnie rozwija.

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Praca, jaką wykonał w Como, została zauważona przez inne kluby. Co jakiś czas pojawiają się doniesienia o zainteresowaniu 39-latkiem. Najczęściej łączy się jego nazwisko z Realem Madryt oraz FC Barceloną. Zdaniem katalońskiego dziennika Sport w ostatnich dniach doszło do pierwszego kontaktu. Z Fabregasem skontaktowali się przedstawiciele Blaugrany. Wysoko postawiona osoba w strukturach klubu poinformowała go, że jest brany pod uwagę w kontekście przyszłego trenera, gdy Hansi Flick zakończy swoją kadencję. Poprosili go, aby zanim podejmie inne kroki, najpierw rozważył Barcelonę.

Fabregas prowadził Como w 88 meczach. Jego bilans to 41 zwycięstw, 23 remisy i 24 porażki.