Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Michael Gorzynski nowym współwłaścicielem Legii Warszawa

Legia Warszawa rozpoczyna nowy rozdział w historii klubu. W poniedziałek (21 września) ogłoszono oficjalnie to, o czym media rozpisywały się w ostatnich dniach. Dariusz Mioduski sprzedał mniejszościowy pakiet akcji. Nowym współwłaścicielem stołecznego klubu został Michael Gorzynski. To amerykański inwestor polskiego pochodzenia. Na start przejmie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Większościowym właścicielem pozostał Mioduski.

– Legia Warszawa informuje, że Michael Gorzynski, amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach, został nowym współwłaścicielem Klubu. To długoterminowa i strategiczna inwestycja, w wyniku której Michael Gorzynski nabywa 40 proc. akcji Legii Warszawa i obejmuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem z pakietem 60 procent akcji i nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Klubu – brzmi komunikat Legii Warszawa.

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– Dostrzegam ogromny potencjał w polskiej piłce nożnej, a nigdzie nie jest on widoczny tak wyraźnie, jak w Legii Warszawa. Niewiele klubów na świecie może równać się z historią Legii, jej społecznością oraz fundamentami, które zbudował Dariusz wraz ze swoim zespołem: bardzo nowoczesnym ośrodkiem treningowym, akademią na najwyższym poziomie, zaawansowaną działalnością komercyjną i wysoce profesjonalną organizacją. To wszystko, w połączeniu z siłą marki Legii oraz ogromną energią i dynamiką rozwoju dzisiejszej Warszawy, tworzy wyjątkową platformę do odniesienia długoterminowego sukcesu. Jako rodowity Polak jestem niezwykle dumny i ogromnie się cieszę, że mogę współtworzyć kolejny rozdział historii Legii Warszawa – mówi Gorzynski.

Michael Gorzynski jest właścicielem Continental Insurance Group Ltd. To firma zajmująca się ubezpieczeniami. Działa także w Radzie Nadzorczej takich korporacji jak Alpha Metallurgical Resources. Jest absolwentem Harvardu, gdzie zdobył tytuł MBA. W Legii Warszawa będzie koncentrował się na inicjatywach strategicznych i kwestiach właścicielskich.