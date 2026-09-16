Nie Mbappe, nie Haaland i nie Yamal. ESPN wskazało numer jeden

Ousmane Dembele został liderem rankingu najlepszych piłkarzy świata prowadzonego przez ESPN. Profil Mega PSG na platformie X przekazał, że Francuz wyprzedził Lamine Yamala.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Wielkie nazwiska za plecami Ousmane Dembele

Ousmane Dembele znalazł się na szczycie zestawienia przygotowanego przez ESPN. Chociaż tuż za jego plecami uplasował się jeden z największych młodych talentów światowego futbolu. Drugie miejsce przypadło Lamine Yamalowi z FC Barcelony. Takie rozstrzygnięcie może wzbudzać dyskusje, szczególnie że Hiszpan od dłuższego czasu znajduje się w ścisłej światowej czołówce.

Profil Mega PSG na platformie X zwrócił uwagę na zestawienie, w którym bardzo wysoko znalazł się również drugi zawodnik Paris Saint-Germain. Trzecia pozycja przypadła bowiem Chwiczy Kwaracchelii. Oznacza to, że dwóch przedstawicieli paryskiego zespołu znalazło się w pierwszej trójce globalnego rankingu.

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Tuż za podium znalazł się Harry Kane. Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził klubowego kolegę Michaela Olise. Kolejne miejsca zajęli Erling Haaland oraz Kylian Mbappé. Norweg został sklasyfikowany na szóstej pozycji, natomiast gwiazda Realu Madryt znalazła się oczko niżej.

🔴🔵 Le classement ESPN des meilleurs joueurs du monde:



🥇Ousmane Dembele

🥈Lamine Yamal

🥉Khvicha Kvaratskhelia

4- Harry Kane

5- Michael Olise

6- Erling Haaland

7- Kylian Mbappé

8- Julián Álvarez

9- Vinicius

10- Declan Rice pic.twitter.com/mKPB1XRx0g — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) September 11, 2026

Pierwszą dziesiątkę zamykają Julian Alvarez, Vinicius Junior i Declan Rice. W zestawieniu nie brakuje zatem największych nazwisk współczesnego futbolu, a różnica między poszczególnymi pozycjami pokazuje, jak mocno obsadzona jest obecnie światowa czołówka.

Największą uwagę przyciąga jednak sam szczyt rankingu. Dembele znalazł się przed Lamine Yamalem. ESPN ustawiło zatem na dwóch pierwszych miejscach piłkarzy, których rywalizacja może przez kolejne lata wyznaczać kierunek światowej piłki nożnej.