Real pod wodzą Mourinho rozczarowuje. Najgorszy start sezonu od lat

10:32, 21. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone [X]

Jose Mourinho nie wystartował najlepiej w roli trenera Realu Madryt. Jak donosi profil Madrid Zone, Los Blancos notują najgorszy start w La Liga od siedmiu lat. W siedmiu meczach zebrali tylko 15 punktów.

Jose Mourinho
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho musi coś wymyślić. Słaby początek Realu Madryt

Real Madryt przeszedł dużą metamorfozę przed startem nowego sezonu. Przede wszystkim zatrudniono Jose Mourinho w roli trenera. Start portugalskiego trenera był dość mocny, ale szybko przydarzyły się wpadki i zgubione punkty. W efekcie po siedmiu meczach mają pięć zwycięstw i dwie porażki. W miniony weekend przegrali prestiżowe derby z Atletico Madryt (1:2). Porażka sprawiła, że to najgorszy start sezonu w La Liga od 2020 roku.

15 na 21 możliwych punktów to całkiem dobry wynik, ale nie dla Realu Madryt. Pięć zwycięstw i dwie porażki to najgorszy start sezonu od lat. W kampanii 2020/2021 zanotowali pięć wygranych, remis i jedną porażkę. Co więcej, to także najgorszy start sezonu Mourinho w Los Blancos.

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Pierwsza kadencja Mourinho w Realu miała miejsce w latach 2010-2013. W swoim pierwszym sezonie Portugalczyk zanotował najgorszy start, ponieważ miał 5 wygranych, 2 remisy, 16 strzelonych bramek i 3 gole stracone. W tym sezonie ma pięć wygranych, dwie porażki, bilans bramek 18-8 i jedno czyste konto.

Teraz w Madrycie mają chwilę wolnego. Przed nami trzy tygodnie przerwy związane ze startem Ligi Narodów. Królewscy do rywalizacji w La Liga oraz Lidze Mistrzów wrócą dopiero (10 października), gdy zmierzą się z Villarrealem. Kontrakt Mourinho obowiązuje do czerwca 2029 roku.

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