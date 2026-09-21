Mourinho ma dość. Hiszpanie zrzucili bombę ws. Viniciusa

Vinicius Junior jest w słabej formie. Coraz większe wątpliwości dot. piłkarza ma Jose Mourinho. Marca donosi, że trener Realu Madryt traci cierpliwość i rozważa posadzenie gwiazdora na ławce rezerwowych.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius na ławce?! Mourinho traci cierpliwość do gwiazdy Realu

Vinicius Junior, choć pojawiały się plotki, że może opuścić Real Madryt, został w klubie. Co więcej, doszedł do porozumienia z Los Blancos i podpisał nowy kontrakt, który obowiązuje aż do połowy 2031 roku. Jednocześnie miało to zamknąć przyszłe dywagacje na temat jego przyszłości i potencjalnego transferu. Dodajmy, że w ostatnich miesiącach mocno zabiegał o niego Arsenal.

Brazylijczyk został na Bernabeu i jest podstawowym zawodnikiem wyjściowego składu w zespole Jose Mourinho. Do formy piłkarza można mieć duże zastrzeżenia. Na ten moment nie spisuje się na miarę oczekiwań. W ośmiu spotkaniach strzelił tylko jednego gola i trzy razy zanotował asystę.

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Mecz z Atletico Madryt przelał czarę goryczy. Hiszpańskie media, a konkretnie dziennik Marca donosi, że Jose Mourinho powoli traci cierpliwość do zawodnika. Ma być nawet zdecydowany na to, żeby posadzić go na ławce rezerwowych, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie po przerwie na kadrę. Kandydatów do gry na jego pozycji nie brakuje. Na lewym skrzydle zastąpić go może nowy nabytek Królewskich, a więc Yan Diomande.

Wygląda na to, że sytuacja Viniciusa uległa zmianie. Jeszcze do niedawna Mourinho publicznie bronił jego występów, pochlebnie wypowiadając się na temat 26-latka. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na rozwój wydarzeń.