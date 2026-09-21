Flick potwierdza. Piłkarz Barcelony wypada na kilka tygodni

FC Barcelona w najbliższych tygodniach nie będzie mogła korzystać z usług Andreasa Christensena. Hansi Flick potwierdził, że Duńczyk doznał kontuzji mięśniowej. Boisko z Sevillą opuścił w 59. minucie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Christensen kontuzjowany. Flick ujawnił, co z jego zdrowiem

FC Barcelona w miniony weekend kolejny raz odniosła zwycięstwo w rozgrywkach La Liga. Tym razem pokonali na wyjeździe Sevillę, notując siódmą wygraną z rzędu w lidze. Spotkania nie dokończył jednak Andreas Christensen, który w 59. minucie doznał kontuzji. Na początku panowało przekonanie, że nie będzie to nic poważnego. Natomiast na konferencji prasowej Hansi Flick ujawnił, że Duńczyk wypadnie na kilka tygodni z powodu urazu mięśniowego.

– To uraz mięśniowy. Musimy poczekać na wyniki badań, ale Christensen wypadnie z gry na kilka tygodni – potwierdził Hansi Flick.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

To już kolejna kontuzja, z jaką zmaga się Christensen. W poprzednim sezonie środkowy obrońca stracił praktycznie większą część kampanii. Reprezentant Danii zerwał więzadła krzyżowe, przez co pauzował w okresie grudzień – maj. Łącznie w trzech ostatnich sezonach rozegrał jedynie 24 mecze w lidze.

Christensen jest związany z Barceloną od lata 2022 roku. Do Hiszpanii przeniósł się z Chelsea na zasadzie wolnego transferu. Na swoim koncie ma jednak tylko 105 spotkań, 5 bramek i 4 asysty. Obecnie jest czwartym piłkarzem Blaugrany, który jest na liście kontuzjowanych zawodników. Oprócz niego z urazami zmagają się Joan Garcia, Frenkie De Jong i Roony Bardghji.