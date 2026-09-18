Juventus zdemolował NEC. Tego nie dokonał od ponad 30 lat

09:08, 18. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  OptaPaolo (X)

Juventus rozpoczął grę w Lidze Europy od 5:0 z NEC. Jak wyliczyła Opta Paolo, Turyńczycy po raz siódmy wygrali mecz otwarcia sezonu w Europie różnicą co najmniej pięciu goli.

Luciano Spalletti
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fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus rozbił rywala i przeszedł do historii

Juventus nie pozostawił rywalowi żadnych złudzeń i od pierwszych minut narzucił swoje warunki. Wynik 5:0 najlepiej pokazuje skalę przewagi włoskiego zespołu, który w swoim pierwszym spotkaniu fazy zasadniczej Ligi Europy urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki.

Tak wysokie zwycięstwo ma dla Bianconerich dodatkowy wymiar. Opta Paolo zwróciła uwagę, że Juventus po raz siódmy w historii rozpoczął sezon europejskich rozgrywek od triumfu różnicą przynajmniej pięciu bramek. To statystyka, która pokazuje, jak wyjątkowy był wieczór w wykonaniu Turyńczyków.

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Na poprzedni taki przypadek kibice Juventusu musieli czekać ponad trzy dekady. W sezonie 1992/93 włoski klub pokonał Anorthosis Famagusta aż 6:1 w swoim pierwszym europejskim spotkaniu. Co ciekawe, tamta kampania zakończyła się dla Juventusu zdobyciem Pucharu UEFA.

Teraz podopieczni Luciano Spallettiego chcą zrobić kolejny krok w Lidze Europy. Następnym przeciwnikiem Bianconerich będzie Celta Vigo, a spotkanie odbędzie się 15 października o godzinie 21:00. Po tak mocnym otwarciu Juventus wysłał zatem rywalom jasny sygnał, że zamierza od początku liczyć się w walce o najważniejsze cele.

Zanim jednak Stara Dama rozegra swoje kolejne spotkanie na arenie międzynarodowej, to czekają ją jeszcze dwa mecze w lidze włoskiej. Już w niedzielę Juventus zmierzy się z Atalantą. Tymczasem po przerwie na mecze reprezentacyjne Turyńczyków czeka starcie z Cagliari Calcio.

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