Juventus zdemolował NEC. Tego nie dokonał od ponad 30 lat

Juventus rozpoczął grę w Lidze Europy od 5:0 z NEC. Jak wyliczyła Opta Paolo, Turyńczycy po raz siódmy wygrali mecz otwarcia sezonu w Europie różnicą co najmniej pięciu goli.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus rozbił rywala i przeszedł do historii

Juventus nie pozostawił rywalowi żadnych złudzeń i od pierwszych minut narzucił swoje warunki. Wynik 5:0 najlepiej pokazuje skalę przewagi włoskiego zespołu, który w swoim pierwszym spotkaniu fazy zasadniczej Ligi Europy urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki.

Tak wysokie zwycięstwo ma dla Bianconerich dodatkowy wymiar. Opta Paolo zwróciła uwagę, że Juventus po raz siódmy w historii rozpoczął sezon europejskich rozgrywek od triumfu różnicą przynajmniej pięciu bramek. To statystyka, która pokazuje, jak wyjątkowy był wieczór w wykonaniu Turyńczyków.

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Na poprzedni taki przypadek kibice Juventusu musieli czekać ponad trzy dekady. W sezonie 1992/93 włoski klub pokonał Anorthosis Famagusta aż 6:1 w swoim pierwszym europejskim spotkaniu. Co ciekawe, tamta kampania zakończyła się dla Juventusu zdobyciem Pucharu UEFA.

5 – La #Juventus ha vinto il match d'esordio stagionale in una delle maggiori competizioni europee con almeno 5 gol di scarto per la 7ª volta nella sua storia, la 1ª dal debutto in Coppa UEFA 1992/93 (6-1 vs Anorthosis Famagosta), quando sollevò il trofeo a fine torneo. Avvio. — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 17, 2026

Teraz podopieczni Luciano Spallettiego chcą zrobić kolejny krok w Lidze Europy. Następnym przeciwnikiem Bianconerich będzie Celta Vigo, a spotkanie odbędzie się 15 października o godzinie 21:00. Po tak mocnym otwarciu Juventus wysłał zatem rywalom jasny sygnał, że zamierza od początku liczyć się w walce o najważniejsze cele.

Zanim jednak Stara Dama rozegra swoje kolejne spotkanie na arenie międzynarodowej, to czekają ją jeszcze dwa mecze w lidze włoskiej. Już w niedzielę Juventus zmierzy się z Atalantą. Tymczasem po przerwie na mecze reprezentacyjne Turyńczyków czeka starcie z Cagliari Calcio.