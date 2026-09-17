Conte czeka na właściwy moment. W tle Juventus, Milan i Man Utd

Antonio Conte nie spieszy się z powrotem na ławkę trenerską. Jak przekazał kanał Fabrizio Romano in Italiano na platformie YouTube, włoski szkoleniowiec czeka na właściwy projekt.

fot. Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte czeka na swoją szansę

Antonio Conte pozostaje bez pracy od zakończenia sezonu 2025/26, kiedy rozstał się z SSC Napoli. 57-latek poprowadził zespół do mistrzostwa Włoch, a wcześniej sięgnął z nim także po Superpuchar Włoch. Mimo atrakcyjnych propozycji nie zdecydował się jeszcze na kolejny krok.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, doświadczony trener odrzucił między innymi ofertę Al-Ahli. Saudyjski klub miał przedstawić Włochowi bardzo lukratywne warunki, lecz szkoleniowiec nie był zainteresowany przeprowadzką do Saudi Pro League. Podobnie zakończyły się rozmowy z Fenerbahce.

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W ostatnim czasie nazwisko Conte zaczęło natomiast pojawiać się przy znacznie bardziej znajomych kierunkach. Włoch był łączony z Juventusem, Milanem oraz Manchesterem United. Dodatkowo jego obecność na San Siro podczas spotkania Milanu z Benficą ponownie uruchomiła spekulacje dotyczące przyszłości doświadczonego trenera.

Znany dziennikarz podkreśla jednak, że Conte nie zamierza podejmować decyzji pod presją. – Antonio czeka na odpowiedni projekt. Odrzucił Al-Ahli, odrzucił Fenerbahce i chce zrozumieć, jaki będzie dla niego właściwy moment – przekazał Romano. Na razie nie wiadomo, który z potencjalnych kierunków może okazać się dla niego tym właściwym.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch ma na swoim koncie sporo sukcesów. Między innymi sięgnął po mistrzostwo Premier League i pięć razy po mistrzostwo Serie A. Na swoim koncie Conte ma też triumf w Pucharze Anglii.