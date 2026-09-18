Grabara zachwycił w Juventusie. Spalletti wskazał jego wielki atut

Luciano Spalletti pochwalił Kamila Grabarę za debiut w Juventusie. W rozmowie ze Sky Sport Italia trener zwrócił uwagę na spokój Polaka i jego grę nogami po meczu z NEC.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Luciano Spalletti zachwycony Grabarą

Luciano Spalletti miał sporo powodów do zadowolenia po czwartkowym spotkaniu Juventusu z NEC Nijmegen. Turyńczycy rozbili rywala 5:0, a jednym z bohaterów premierowego występu w barwach Starej Damy został Kamil Grabara. Polski bramkarz zachował czyste konto i dodatkowo zapisał na swoim koncie asystę przy trafieniu Nico Gonzaleza.

Debiut reprezentanta Polski został dobrze oceniony również przez włoskie media. Grabara nie ograniczał się wyłącznie do interwencji między słupkami, ale aktywnie uczestniczył w rozegraniu piłki. Jego postawę docenił także Spalletti, który po meczu przed kamerami Sky Sport Italia zwrócił uwagę na jeden z najważniejszych elementów jego występu. – Chciałbym przy okazji pochwalić Grabarę. Bramkarz pokazał bardzo dużą jakość w grze nogami i ogromny spokój – przekazał trener Juventusu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Spalletti podkreślił również, że właśnie takie zachowanie golkipera może być niezwykle istotne w jego systemie gry. – W takich meczach bramkarze stają się dodatkowymi zawodnikami, a jeśli uda ci się znaleźć wolnego zawodnika na boisku, otwierają się przed Tobą przestrzenie – ocenił szkoleniowiec.

Po efektownym zwycięstwie Juventus objął prowadzenie w tabeli fazy zasadniczej Ligi Europy. Tymczasem już w niedzielę drużyna z Turynu rozegra kolejny mecz w Serie A. Na drodze Starej Damy stanie Atalanta. Będzie to ostatnie starcie przed reprezentacyjną przerwą.