Gyokeres na wylocie z Arsenalu. Te cztery kluby o nim myślą

Viktor Gyokeres może opuścić w styczniu Arsenal. Kanonierzy zgodzą się na jego odejście, jeśli znajdą konkretnego następcę. Ekrem Konur ujawnił nazwy czterech klubów, które interesują się Szwedem.

fot. PA Images Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres cieszy się dużym zainteresowaniem. Arsenal rozważa sprzedaż

Arsenal w poprzednim sezonie został mistrzem Anglii. Jednym z podstawowych zawodników drużyny Mikela Artety był Viktor Gyokeres. Reprezentant Szwecji trafił na Emirates Stadium latem poprzedniego roku ze Sportingu CP za 67 mln euro. Pierwszy rok pobytu w Londynie nie był zły, ale nie był również bardzo dobry. 28-latek zaliczył przyzwoite dwanaście miesięcy, strzelając 21 bramek w 55 meczach, z czego 14 goli było w Premier League.

Latem pojawiły się doniesienia, że Gyokeres może opuścić Arsenal. Szwed miał oferować się FC Barcelonie, a także był brany pod uwagę w kontekście wymiany do Atletico Madryt za Juliana Alvareza. Ostatecznie nie zmienił klubu, ale nie oznacza to, że pozostanie w Arsenalu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ekrem Konur donosi, że już w styczniu Gyokeres może zmienić otoczenie. Arsenal jest gotowy sprzedać napastnika, ale pod warunkiem, że uda im się ściągnąć zawodnika o podobnych umiejętnościach lub potencjale. Dodatkowo dziennikarza poinformował o czterech klubach, które obserwują Szweda. W tym gronie znalazły się dwie włoskie drużyny, a konkretnie Milan i Juventus oraz dwie saudyjskie Al-Ittihad i Al-Ahli.

W tym sezonie Gyokeres wystąpił w pięciu meczach, ale nie zdobył ani jednego gola. Na boisku spędził 207 z 450 możliwych minut. Jego kontrakt z Kanonierami wygasa w czerwcu 2030 roku.