Gyokeres na wylocie z Arsenalu. Te cztery kluby o nim myślą

10:20, 21. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ekrem Konur

Viktor Gyokeres może opuścić w styczniu Arsenal. Kanonierzy zgodzą się na jego odejście, jeśli znajdą konkretnego następcę. Ekrem Konur ujawnił nazwy czterech klubów, które interesują się Szwedem.

Viktor Gyokeres
Obserwuj nas w
fot. PA Images Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres cieszy się dużym zainteresowaniem. Arsenal rozważa sprzedaż

Arsenal w poprzednim sezonie został mistrzem Anglii. Jednym z podstawowych zawodników drużyny Mikela Artety był Viktor Gyokeres. Reprezentant Szwecji trafił na Emirates Stadium latem poprzedniego roku ze Sportingu CP za 67 mln euro. Pierwszy rok pobytu w Londynie nie był zły, ale nie był również bardzo dobry. 28-latek zaliczył przyzwoite dwanaście miesięcy, strzelając 21 bramek w 55 meczach, z czego 14 goli było w Premier League.

Latem pojawiły się doniesienia, że Gyokeres może opuścić Arsenal. Szwed miał oferować się FC Barcelonie, a także był brany pod uwagę w kontekście wymiany do Atletico Madryt za Juliana Alvareza. Ostatecznie nie zmienił klubu, ale nie oznacza to, że pozostanie w Arsenalu.

Odbierz ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 100 zł w STS. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ekrem Konur donosi, że już w styczniu Gyokeres może zmienić otoczenie. Arsenal jest gotowy sprzedać napastnika, ale pod warunkiem, że uda im się ściągnąć zawodnika o podobnych umiejętnościach lub potencjale. Dodatkowo dziennikarza poinformował o czterech klubach, które obserwują Szweda. W tym gronie znalazły się dwie włoskie drużyny, a konkretnie Milan i Juventus oraz dwie saudyjskie Al-Ittihad i Al-Ahli.

W tym sezonie Gyokeres wystąpił w pięciu meczach, ale nie zdobył ani jednego gola. Na boisku spędził 207 z 450 możliwych minut. Jego kontrakt z Kanonierami wygasa w czerwcu 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości